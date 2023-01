Le salaire minimum des travailleurs agricoles étrangers atteint 15,17 $ de l’heure

Cette hausse aura des conséquences pour la Ferme St-Élie, indique sa propriétaire Andrée-Anne Fisette.

La masse salariale, c’est notre plus grosse dépense. Ça représente presque la moitié de nos revenus. [...] Il n’y a aucun moyen de couper sur le nombre d’employés au niveau des champs. Si on a moins d’employés, on a moins de rendement, donc pour nous, c’est moins avantageux. Par contre, au niveau d’autres dépenses, par exemple des travailleurs étudiants, des travailleurs plus sporadiques, on n’aura pas le choix de couper , constate-t-elle.

Le copropriétaire de la Sapinière Downey, qui embauche 14 travailleurs étrangers par année, prévient quant à lui que ce sont les consommateurs qui paieront la note.

Définitivement, ça va monter le coût de production, pour ensuite peut-être monter le coût du produit final , avance Jimmy Downey.

Malgré tout, les deux propriétaires ne s’opposent pas à la hausse du salaire pour une main-d’œuvre jugée essentielle, qui occupe des emplois souvent boudés par les Québécois.

« Nos conditions ne sont pas nécessairement les meilleures, donc le salaire, c’est quelque chose qu’on utilise pour attirer la main-d'œuvre. Si on veut la main-d'œuvre performante, il faut payer plus pour. » — Une citation de Jimmy Downey, copropriétaire de la Sapinière et pépinière Downey

Jimmy Downey est copropriétaire de la Sapinière Downey. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Est-ce qu’ils méritent le salaire, l’augmentation? Absolument. Mais il faut comprendre qu’il y a une charge qui augmente. Le reste augmente, la paille augmente, tout tout tout augmente , ajoute Andrée-Anne Fisette.

Hausse liée à l'inflation

Le ministère de l'Immigration du Québec explique que la hausse du salaire minimum est plus importante cette année en raison de l'inflation.

Le président de l’Union des producteurs agricoles (UPA) en Estrie, Michel Brien, croit que l’État devrait aider financièrement certains producteurs agricoles à demeure compétitifs malgré la hausse du salaire minimum.

Ça augmente les coûts. [...] Les denrées agricoles, c’est un marché qui est mondial. Chaque fois qu’on augmente les coûts de main-d'œuvre, veut, veut pas, ça augmente le coût des aliments , explique-t-il.

« Nos voisins américains, le salaire minimum est presque la moitié du nôtre, donc c’est certain que ça les rend plus compétitifs que nous, à ce moment-là. » — Une citation de Michel Brien, président de l’UPA en Estrie

Le Réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec (RATTMAQ) est du même avis que l’ UPA sur cette question.

Moi, je crois que si on veut avoir encore une agriculture au Québec, il va falloir que l’État aide , souligne le directeur général du RATTMAQ , Michel Pilon.

Il croit cependant que la hausse du salaire minimum est insuffisante.

« On devrait rendre le salaire minimum à 18 $ de l’heure, qui serait, à mon avis, un seuil minimum pour être capable de vivre. » — Une citation de Michel Pilon, directeur général du RATTMAQ

Disparité de courte durée

Avec cette hausse, le salaire minimum des travailleurs étrangers temporaires du secteur agricole est actuellement supérieur à celui qui est applicable aux travailleurs québécois.

Cette disparité devrait toutefois être de courte durée, puisque le gouvernement du Québec doit annoncer sous peu une nouvelle hausse du salaire minimum applicable à tous les travailleurs, qui entrera en vigueur en mai prochain.

Avec les informations de Thomas Deshaies