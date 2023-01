Un centre de santé communautaire dans l’est d’Ottawa, solution à la pénurie de médecins?

Plus de 130 000 patients n’ont pas de médecin de famille à travers la ville d’Ottawa, et ce nombre ne fait qu’augmenter. La situation fait en sorte que la création d'un centre de santé communautaire dans l’est d’Ottawa est maintenant réclamée par plusieurs intervenants.

Inquiétant comme situation pour le Centre des ressources de l'Est d'Ottawa (CREO), puisqu’ils se retrouvent sollicités par des patients sans attaches en quête de services en soins primaires, chose que le CREO n’offre pas.

« Nous sommes sans mots. Sans ressources pour les soutenir ou même leur donner des options. » — Une citation de Nathalie Lafrenière, directrice générale du Centre des ressources de l'Est d'Ottawa

La directrice générale du CREO , Nathalie Lafrenière, constate que de plus en plus de médecins de famille délaissent la profession.

Une poignée de médecins de la Clinique de santé familiale d'Orléans ont justement annoncé leur départ du milieu, la semaine dernière, laissant quelques milliers de patients dans l’embarras, sans médecin de famille.

Quand des médecins quittent le milieu, la pression est accentuée [sur les autres établissements de santé] , explique Mme Lafrenière en faisant allusion, entre autres, au CREO et aux urgences. C’est très inquiétant.

L’ exode de médecins de famille dans l’est d’Ottawa, la création d’un désert en soins primaires et de plus en plus de patients isolés : tous ces problèmes ne datent pas d’hier, déplore cette dernière.

Centraliser les soins

Selon elle, des solutions, il en faut, et maintenant.

Nathalie Lafrenière recommande la création d’un centre de santé communautaire dans l’est de la ville.

C'est une méthode éprouvée pour soutenir les plus vulnérables de notre communauté , vante-t-elle. D’ailleurs, le modèle a déjà été mis à l’épreuve et les résultats parlent d’eux-mêmes, raconte la directrice générale.

Nathalie Lafrenière occupe le poste de directrice générale du Centre des ressources de l'Est d'Ottawa. Photo : Radio-Canada / Matthew Kupfer

Un centre de santé communautaire permettrait d’offrir des services de proximité aux résidents, d’améliorer les conditions de travail des médecins de famille, et, espère Mme Lafrenière, d'attirer de nouveaux médecins dans la région.

« Notre système est cassé, il est plein à craquer. Il a été saturé, bien au-delà de la pandémie. » — Une citation de Nathalie Lafrenière, directrice générale du Centre des ressources de l'Est d'Ottawa

Mme Lafrenière veut remettre en question le statu quo. C’est loin d’être la première fois qu’elle réclame un tel changement.

Le modèle des centres de santé communautaires est définitivement différent des cliniques privées actuelles , poursuit-elle. Il s'agirait d'employés salariés qui auraient accès aux avantages sociaux, aux pensions et aux congés.

Les médecins de famille travaillant en cliniques privées n’ont pas le luxe d’avoir, à l’heure actuelle, de telles conditions de travail.

Une réalité dépeinte par le directeur général et chef de la direction du Collège des médecins de famille du Canada, le Dr Lawrence Loh.

Les coûts que les médecins paient pour leurs cliniques, la charge administrative, sont montés en flèche, surtout depuis la pandémie , remarque-t-il.

Le Dr Lawrence Loh est directeur général et chef de la direction du Collège des médecins de famille du Canada. Photo : Radio-Canada

De nombreux médecins de famille sont confrontés à la facturation et n'oubliez pas qu'ils ne touchent pas de salaire, qu'ils n'ont pas d'avantages sociaux. Ils puisent tout dans ce qu'ils ont pour payer l'infrastructure de la clinique, pour payer les tâches administratives.

« Donc ce qu'ils choisissent, c'est de quitter ce tapis roulant. Ils choisissent d'autres choses où ils n'ont pas à gérer une entreprise. » — Une citation de Dr Lawrence Loh, directeur général et chef de la direction du Collège des médecins de famille du Canada

Des mesures doivent être prises très rapidement, selon le Dr Loh, pour remédier à la situation.

Les médecins de famille ont un besoin urgent d'aide , lance-t-il. Maintenant. Pour retenir ceux qui sont toujours dans le système.

À son avis, augmenter la rémunération et l'indemnisation font partie des solutions possibles. Ajouter des places dans les écoles de médecine et accueillir davantage de diplômés internationaux pourrait également servir, croit le docteur.

Il faut mettre en place des cliniques où les médecins de famille n'ont plus à gérer la clinique , renchérit-il. La plupart de nos membres ont indiqué qu'ils ne sont pas intéressés par l'embauche de personnel, la gestion de tous les contrats, tout l'arrière-guichet.

Travail d’équipe

Ce qu’ils souhaitent, témoigne le directeur général, c’est de travailler en collaboration au sein d'une équipe.

Si vous entourez les médecins de famille d'équipes de professionnels de la santé qui les aident à prendre en charge tous les aspects des soins aux patients ainsi que le soutien administratif, ils peuvent se concentrer sur ce qu'ils font bien : prendre soin de nos patients complexes , poursuit-il.

« C'est un modèle qui est efficace et c'est un modèle que de nombreuses cliniques privées essaient d'utiliser. » — Une citation de Dr Lawrence Loh, directeur général et chef de la direction du Collège des médecins de famille du Canada

Un besoin pour un problème systémique

Ce qui revient au concept derrière la création d’un centre de santé communautaire, modèle que la professeure à l'Université d'Ottawa et présidente du Réseau canadien des personnels de santé, Ivy Bourgeault, respecte beaucoup et prône depuis plusieurs années.

Nous avons besoin de stratégies qui fonctionnent réellement , plaide-t-elle. Le modèle des centres de santé communautaires est un très bon modèle de collaboration interprofessionnelle, pour la durabilité dans un environnement de travail.

Mme Bourgeault souhaiterait que les centres de santé communautaires soient étendus à grande échelle . Le fait que nous ne l'avons pas fait est très très frustrant.

La professeure à l'Université d'Ottawa et présidente du Réseau canadien des personnels de santé, Ivy Bourgeault. Photo : Radio-Canada

Dans un centre de santé communautaire, beaucoup de médecins travaillent de pair. Un bon moyen, selon Mme Bourgeault, pour que les médecins n'aient pas l'impression que leur seul recours est de partir, et de laisser une communauté non desservie .

Des niveaux très élevés de détresse morale existent parmi les médecins de famille, remarque la professeure. Nous sommes confrontés à une crise et il faut y prêter attention.

« Dans le domaine des soins primaires, tout le monde travaille à court. Il n'y a tout simplement pas assez de médecins pour gérer les besoins de la population. » — Une citation de Ivy Bourgeault, professeure à l'Université d'Ottawa et présidente du Réseau canadien des personnels de santé

Mme Bourgeault déplore un problème systémique .

Nous n'avons pas planifié et pris soin de la main-d'œuvre pour la retenir, pour s'assurer qu'il y a un nombre suffisant de médecins dans le milieu , regrette cette dernière.