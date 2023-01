Des déchets alimentaires transformés en serviettes sanitaires

L'idée est simple : donner une deuxième vie à des déchets agricoles pour faire des serviettes hygiéniques biodégradables.

C'est le projet d'économie circulaire que propose Aruna Revolution Health dans le cadre des volets technologiques novatrices, afin d'endiguer le gaspillage alimentaire.

Aruna Revolution Health a obtenu 100 000 dollars de la part du gouvernement fédéral pour établir un prototype qui a su convaincre le gouvernement d'accorder 450 000$ supplémentaires pour développer le projet. L'initiative a été lancée en novembre 2020 par le gouvernement fédéral, intitulée : Défi de réduction de gaspillage alimentaire.

Déménagement à Trois-Rivières

L'entreprise actuellement basée à Vancouver, en Colombie Britannique, déménage d'ici un mois à Trois-Rivières a confirmé Rashmi Prakash, l'une des 2 cofondatrices de l'entreprise.

Selon elle, la région de la Mauricie et l'Est en général offrent des possibilités en matière d' installations et des partenariats plus favorables que l'Ouest du pays.

Enrayer le gaspillage alimentaire

Le gouvernement fédéral explique que le gaspillage alimentaire représente au Canada 50 milliards de dollars de perte de nourriture.

Réduire à la source un gaspillage alimentaire avec une nouvelle technologie et des modèles d'affaires touchant différents secteurs comme les producteurs agricoles, les transformateurs et les consommateurs, c'est le but de cette initiative.

Avec des informations d'Hélène Lequitte