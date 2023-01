Les syndicats entament les démarches pour une nouvelle convention collective dans les CPE

La hausse des salaires, les mesures d’attraction et l’obtention de plus de ressources pour accueillir les enfants aux besoins particuliers seront les principaux sujets abordés lors des consultations des membres de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ).

De passage en Abitibi-Témiscamingue, la présidente du syndicat, Valérie Grenon, souhaite conclure le processus de consultation d’ici la fin janvier, afin de présenter ses demandes au ministère de la Famille au printemps.

« D’abord et avant tout, il faut améliorer le pouvoir d’achat de nos membres. On est l’une des professions les moins bien payées au Québec. » — Une citation de Valérie Grenon, présidente de la FIPEQ

En plus des salaires, Valérie Grenon se dit particulièrement inquiète du nombre de diplômés au programme d’éducation à l’enfance au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue.

C’est ce que je remarque le plus ici. La relève, on n’en a pas. On doit rendre la profession beaucoup plus attractive si on veut combler les manques qu’on voit actuellement , signale-t-elle.

La présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ), Valérie Grenon. Photo : Radio-Canada / Guillaume Renaud

Un manque criant de personnel

Selon les données présentées par Valérie Grenon, 52 000 enfants sont actuellement en attente d’une place dans un Centre de la petite enfance (CPE) au Québec, ce qui nécessiterait 18 000 intervenantes de plus sur le marché du travail.

Bien que ces statistiques n’aient pas été présentées pour l’Abitibi-Témiscamingue, le syndicat affirme tout de même être particulièrement inquiet du faible nombre d’intervenantes et d’intervenants dans la région.

Une inquiétude partagée par la présidente du Syndicat des intervenantes à la petite enfance de l'Abitibi-Témiscamingue (SIPEAT), Geneviève Héroux.

Il faut trouver un moyen d’attirer plus de monde, pour qu’on puisse au moins s’enlever un peu de charge de travail. C’est difficile de se faire remplacer ou de prendre des vacances. On se sent mal quand on tombe malade. C’est une bonne partie du problème en ce moment , déplore-t-elle.

La présidente du Syndicat des intervenantes à la petite enfance de l'Abitibi-Témiscamingue (SIPEAT), Geneviève Héroux. Photo : Radio-Canada / Guillaume Renaud

Pour Mme Héroux, le nombre de diplômés est aussi nettement trop bas pour assurer la relève dans la région.

Je pense que dans les dernières années, on avait cinq ou six filles qui graduaient par année. Juste à titre d’exemple, on a un nouveau CPE qui va ouvrir et ça nous prend une quinzaine d’intervenantes. On ne fournit pas , lance-t-elle.

Une voix commune

En Abitibi-Témiscamingue, les membres de l’Alliance des intervenantes en milieu familial (ADIM) et les membres du SIPEAT négocieront leur prochaine convention collective d’une voix commune, et ce, pour la première fois. Un atout considérable, selon Valérie Grenon.

« Ça va nous donner la force du nombre. On a toujours eu des demandes communes. La seule différence, c’est qu’une intervenante est dans un établissement et l’autre est dans sa maison. » — Une citation de Valérie Grenon

Pour sa part, la présidente de l’ADIM Abitibi-Témiscamingue, Nathalie Baril, espère que les prochaines négociations permettent une meilleure valorisation de la profession d’intervenante en milieu familial, soulignant au passage une perte de 200 intervenantes en milieu familial entre 2015 et 2022.

La présidente de l’Alliance des intervenantes en milieu familial de Abitibi-Témiscamingue, Nathalie Baril. Photo : Radio-Canada / Guillaume Renaud

Un enfant âgé de 0 à 6 ans est en plein développement. C’est là où les bases de sa personnalité se développent. Ce serait important de plus valoriser ça quand on pense à notre travail. C’est crucial que les enfants reçoivent des services de qualité , affirme Mme Baril.

L’actuelle convention collective avait été entérinée en décembre 2021 et arrivera à échéance le 31 mars prochain. Cette convention avait notamment accordé des augmentations salariales de 13 à 18 % pour les éducatrices qualifiées et spécialisées, de même que des hausses salariales de 8 à 12 % pour les autres corps d’emploi.