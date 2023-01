Un homme de Campbellton reçoit un diagnostic d’AVC au lendemain de sa visite à l’urgence

La femme d’un homme de Campbellton au Nouveau-Brunswick est sous le choc. Son mari a reçu un diagnostic d’accident vasculaire cérébral (AVC) au lendemain de sa visite à l’urgence de l’hôpital de la région. Elle ne comprend pas pourquoi son mari n’a pas reçu les soins en temps opportun et craint qu’il ait subi des dommages irréversibles.

Cathy Pitre n’en revient pas. Je suis sous le choc.

Cathy Pitre, conjointe de Luc Pitre qui a reçu un diagnostic d'AVC au lendemain de sa visite à l'urgence de l'Hôpital régional de Campbellton. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Son conjoint, Luc Pitre, s’est présenté à l’Hôpital régional de Campbellton au début janvier, car il souffrait de maux de tête et qu’il avait de la difficulté à avaler.

Après un examen sommaire au triage, on lui demande d’attendre dans la salle d’attente de l’urgence, où il passera environ cinq heures.

Pascal Pelletier, un homme que Luc Pitre connaît, attend lui aussi. Il remarque que l’état de M. Pitre se dégrade et qu’il se déplace de façon erratique.

Je voyais que ça n'allait pas bien. Fait que je l'ai pris. Je suis allé voir le triage de nouveau et j'ai dit : ''pouvez-vous le réévaluer parce qu'il ne va pas bien'' , explique-t-il.

Pascal Pelletier a offert son aide à Luc Pitre, en proposant de le ramener chez lui, lorsqu'on lui a dit de revenir à l'hôpital le lendemain. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Deux heures plus tard, Luc Pitre est de retour dans la salle d’attente. Pascal Pelletier lui demande tout de suite plus de détails sur son état de santé.

Je lui dit : ''Puis?'' Ben il dit : ''ils m'envoient chez nous et ils vont me passer un scan demain.'' J'ai dit : ''bien marcher tout croche comme ça, ils t'envoient chez vous? Tu ne peux pas conduire de même. Tu as l'air d'un gars saoul'' , raconte Pascal Pelletier.

Celui-ci décide donc de conduire Luc Pitre chez lui, au grand bonheur de Cathy Pitre.

Dieu merci, une chance que le patient était là, car il l'a ramené à la maison , lance-t-elle.

Incompréhension

Cathy Pitre comprend mal comment un homme diabétique de 53 ans dans cet état a attendu aussi longtemps avant d’obtenir les soins nécessaires.

Finalement, ils l'ont pris en charge. C'est bien près de 24 heures plus tard qu'ils ont commencé à faire quelque chose , soutient-elle.

Luc et Cathy Pitre Photo : Gracieuseté - Cathy Pitre

La conjointe de Luc Pitre craint que celui-ci ait subi des dommages irréversibles en attendant de recevoir les soins appropriés.

Pour l'instant, son état n'a pas changé depuis son admission à l'hôpital.

Mais il n'a que 53 ans et il devra peut-être être nourri par tube pour le reste de sa vie. Il pourrait ne jamais remarcher ou être capable de travailler.

Le Réseau de santé Vitalité affirme ne pas pouvoir commenter de cas précis pour des raisons de confidentialité.

D’après le reportage de Serge Bouchard