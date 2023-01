La population de caribous se maintient en Gaspésie, mais décline sur la Côte-Nord

Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) a publié lundi les données des inventaires effectués à l’automne 2021 de différentes hardes de caribous.

Il fait état d'environ 38 caribous en Gaspésie dans l'inventaire réalisé en 2021 de la population de caribou montagnard.

Or, Radio-Canada a aussi pu consulter les données brutes pour l'inventaire réalisé à l'automne 2022, qui font état d'environ 34 caribous, soit le même nombre qu'en 2020.

En Gaspésie, ni une bonne ni une mauvaise nouvelle

Pour le porte-parole d'Environnement Vert Plus, Pascal Bergeron, de tels chiffres sont moyennement encourageants .

Après le déclin des années 2010, la population semble maintenant se maintenir.

Il semble que les mesures de conservation qu’on a mises en place aident à maintenir la population, mais pas à un niveau suffisant pour assurer une remontée de la population , analyse-t-il.

« Au moins, la population semble se stabiliser. » — Une citation de Pascal Bergeron, porte-parole d'Environnement Vert Plus

Le professeur en écologie animale à l'Université du Québec à Rimouski, Martin-Hugues Saint-Laurent, rappelle que les caribous de la Gaspésie demeurent près du statut d'espèce en extinction.

Le cheptel n’est pas à l’abri d’un événement qui le décimerait totalement, selon lui.

On a perdu le caribou dans le parc national de Banff, dans l'Ouest canadien. Les 10 derniers individus ont été emportés par une avalanche, il y a une dizaine d'années. Lorsque les populations ont des abondances aussi faibles comme ce qu'on observe présentement en Gaspésie, on n'est pas à l'abri , raconte-t-il.

Selon Pascal Bergeron, les données concernant le caribou de la Gaspésie démontrent qu'il est temps de mettre en place davantage de mesures pour que cette population cesse d’être sur le bord de l’extinction .

Un taux de recrutement [proportion de faons dans la population] de 17 %, comme ce qu’on a à peu près en ce moment, est juste suffisant pour stabiliser la population, mais ce n’est pas suffisant pour augmenter la population , explique-t-il.

Le MELCCFP va d’ailleurs commencer ce printemps la mise en enclos de femelles caribous gestantes.

Sur la Côte-Nord, une population loin de l’autosuffisance

Selon le MELCCFP , la population Outardes, qui désigne plusieurs hardes de caribous forestiers sur la Côte-Nord et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, a été estimée à 1180 caribous.

Le Ministère émet l'hypothèse d'une diminution moyenne de 11 % de la population par année.

Le faible taux de naissances et le taux de survie des adultes inférieur aux valeurs attendues sont insuffisants pour espérer l’autosuffisance de la population, ajoute le Ministère.

Selon le professeur en écologie animale à l'Université du Québec à Rimouski, Martin-Hugues St-Laurent, la fragilité de la survie du caribou est directement liée à la destruction de son habitat.

Ça s’effondre littéralement à l’intérieur d’une décennie. On peut voir une population coupée de plus de la moitié. Donc il faut comprendre que, oui, c'est un signe que c’est urgent. On voit aussi dans l’inventaire que c'est la frange sud de la population qui est la plus affectée, celle qui est la plus exposée aux perturbations humaines , explique-t-il.

Dans ces régions, seule la population de caribous de Caniapiscau, située au nord de la limite nordique des forêts, dans un secteur sans coupes forestières, serait en augmentation avec une abondance estimée à 484 caribous dans le sud-ouest de l'aire de répartition de cette population.

Selon le biologiste Martin-Hugues Saint-Laurent, le lien de causalité entre la présence de l’industrie forestière et le déclin du caribou n’est plus une hypothèse.

Ce n’est pas surprenant que la population de Caniapiscau aille mieux qu'une population dont une partie de l'aire de répartition fait l'objet de coupes forestières qui déclenchent toute la succession d'étapes qui mène une population à l'extinction locale, à savoir une augmentation des proies alternatives suivies d'une augmentation des prédateurs suivie d'une diminution de la survie adulte de la survie juvénile , explique le scientifique.

Davantage de mesures nécessaires

Écologistes et biologistes s’entendent sur le fait qu'il faille faire davantage pour protéger et restaurer l’habitat du caribou; une condition sine qua non du maintien et du rétablissement des populations.

Parmi les demandes qui sont formulées : l'arrêt des coupes forestières dans l'habitat du caribou et ses alentours, le maintien d’un contrôle serré sur les prédateurs et leurs voies d’accès, et le développement d'une forme d'élevage en captivité pour les caribous de la Gaspésie.

On écope, on enlève les prédateurs qui sont de trop, mais en même temps on agrandit la superficie du territoire qui peut produire des prédateurs, donc les coupes forestières font qu'on est un petit peu en train de scier la branche sur laquelle on est assis , explique-t-il.

« Un moratoire sur la coupe forestière dans les secteurs où les caribous sont présents et en périphérie, c'est probablement l'objectif le plus important. » — Une citation de Martin-Hugues St-Laurent, professeur en écologie animale à l'Université du Québec à Rimouski

La ministre des Ressources naturelles et des Forêts se défend de ne pas en faire assez pour protéger l’habitat du caribou.

Le Forestier en chef a déjà retiré de capacité de la possibilité forestière. On parle d'environ 1,4 million de mètres cubes de bois pour s'assurer de protéger l' habitat du caribou , indique Maïté Blanchette-Vézina.

La ministre s’en remet à la publication de la Stratégie de protection de l’habitat du caribou, attendue pour la fin du mois de juin.