Le nouveau bloc opératoire externe de l’hôpital de Jonquière sous-utilisé

Le nombre d'interventions réalisées au cours de la dernière année est de loin inférieur aux cibles fixées par le ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre de ce projet, dont l'objectif était de transférer l'ensemble des chirurgies d'un jour de Chicoutimi vers Jonquière.

Lors de l'annonce de l'ouverture du nouveau bloc opératoire externe de l'hôpital de Jonquière en la présence de la ministre régionale Andrée Laforest, la direction du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean avait affirmé qu'entre 7000 et 9000 interventions y seraient réalisées chaque année. La conférence de presse avait eu lieu à la fin du mois de mai.

Près d'un an plus tard, Radio-Canada a obtenu le nombre de chirurgies pratiquées au cours de la dernière année. Elles totalisent 1917, ce qui est bien en deçà des cibles fixées

Les interventions les plus fréquentes ont été en ophtalmologie, avec 810 sur 3000 prévues annuellement.

Nombre d’interventions réalisées depuis l'ouverture Nombre d’interventions réalisées depuis l'ouverture Type d'interventions Nombre Chirurgie générale 204 Dermatologie 52 Neurochirurgie 18 Ophtalmologie 810 Orthopédique 331 Plastie 502 Total 1917

Une seule salle en fonction

Des deux salles d'opération à la fine pointe de la technologie aménagées à Jonquière, une seule est utilisée. Le CIUSSS dit avoir clarifié, dès l'ouverture, qu'une seule salle serait en activité dans l'immédiat en raison d'un manque de personnel.

Cette affirmation surprend la présidente du Syndicat des professionnelles en soins du Saguenay-Lac-Saint-Jean (FIQ), Julie Boivin.

Je n’ai aucune explication pourquoi ça ne roule pas, quand on me dit qu’il y a la main-d’œuvre pour le faire. Ce qu’on me dit, c’est qu’ils seraient capables d’en prendre de ces chirurgies-là. On leur trouve d’autre travail. Il y en a qui sont allés prêter main-forte dans un autre bloc opératoire. Avec les investissements qui ont été faits, les interventions devraient rester au public et non être dirigées vers le privé. C’est une aberration , martèle Julie Boivin.

Au privé

Alors que le bloc externe de Jonquière demeure à moitié vide, des médecins du réseau public opèrent dans des installations privées, principalement pour des cataractes. En 2021, le CIUSSS a conclu une entente avec la clinique LASIK MD. Cette entente est renouvelée aux six mois et est valable jusqu'au 31 mars 2023.

Selon le CIUSSS , l’accord avec le privé a permis de reprendre le dessus sur la liste d'attente en ophtalmologie en temps de pandémie, alors que le bloc de Chicoutimi était fermé. Pour l'année en cours, 1651 chirurgies ophtalmologiques ont été réalisées au public et au privé.

Ce que j’ai entendu et ce qui est vraiment très particulier, c’est que les chirurgies qui devraient avoir lieu au niveau de l’œil sont redirigées au privé. Je ne comprends pas pourquoi, parce qu’il y a de la main-d’oeuvre disponible au bloc de Jonquière. C’est certain qu’avec ce qui se fait dans le privé, il y a quelqu’un qui fait des profits , a déclaré Julie Boivin.

Le CIUSSS n'a pas voulu accorder d'entrevue, mais a fourni des données. La direction a l'intention d'opérer à 100 % des capacités lorsque le portrait de la main-d'oeuvre lui permettra de le faire.

Par la voix de son adjoint, le député de Jonquière, Yannick Gagnon, s'est dit au fait de la sous-utilisation du bloc opératoire jonquiérois et a dit avoir hâte que la deuxième salle de chirurgie soit mise à profit.