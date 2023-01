Deux patineurs de l’Université Laval médaillés aux Mondiaux universitaires

L'athlète de Sainte-Marie a complété un doublé canadien sur le podium en prenant le 3e rang de l’épreuve de 3000 mètres. Sa coéquipière Britanno-Colombienne Laura Hall a enlevé les grands honneurs de l’épreuve en signant un nouveau record de piste de 4 minutes 35 secondes et 70 centièmes.

Grenier, une étudiante en actuariat de 24 ans, et Laura Hall ont ainsi procuré au Canada ses 3e et 4e médailles depuis le début des Universiades.

La Rue face aux Japonais

La veille, David La Rue avait également mis l’épaule à la roue en remportant la médaille de bronze à l’épreuve masculine de 1000 m. Un exploit particulièrement digne de mention puisque le résident de Québec a coiffé le Japonais Wataru Morishige, médaillé de bronze des derniers Jeux olympiques au 500 m, sur la 3e marche du podium.

Ça a été une très bonne course. Il y avait du gros calibre avec la meilleure équipe des Japonais qui était sur place , s’est réjoui La Rue, 24 ans, en entrevue avec U Sports.

Taio Nonomura, Kazuya Yamada et David La Rue sur le podium de l'épreuve de 1000 mètres. Photo : Facebook U Sports international

Kazuya Yamada et Taio Nonomura, qui l’ont devancé sur le podium, ont tous deux frôlé le podium en Coupe du Monde au 1000 m, plus tôt cette saison.

C’est sûr que ça me met en confiance pour les prochaines courses. Il y a le 1500 mètres, mardi, qui est une de mes distances préférées. On verra ce que ça va donner à ce niveau-là , a lancé La Rue, qui rejoindra l'équipe canadienne sur le circuit de la Coupe du Monde après les Mondiaux universitaires.

En plus de David La Rue et Rose-Anne Grenier, Hubert Marcotte, de Pont-Rouge, et Laurie Cayer, de Lévis, font également partie de la délégation de patineurs canadiens à Lake Placid.