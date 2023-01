Des travaux de 970 000 $ au Domaine

La SÉPAQ (Société des établissements de plein air du Québec) vient d'octroyer un contrat de près de 970 000 dollars à Construction Langevin pour rénover la station-service et l'aire de repos.

On parle d’un réaménagement important de l’espace intérieur de la station-service afin qu’elle soit plus conforme à sa vocation actuelle. La toiture va être refaite, les fenêtres vont être changées, l’espace plus fonctionnel, plus accueillant, plus spacieux, mieux configuré avec un comptoir de services , explique Simon Boivin, porte-parole de la SÉPAQ.

Des travaux sur la toiture, les fenêtres et le revêtement sont aussi prévus sur l’aire de repos située tout près de la station-service, qui permet aux automobilistes de s’arrêter et d’avoir accès à internet, entre autres.

Pas de nouveau bloc sanitaire prévu

Aucune amélioration n’est toutefois prévue pour l’accès aux salles de bain. Un bloc sanitaire mobile a été installé en 2019 à la suite de la démolition du restaurant.

La question des toilettes et d’un éventuel bloc sanitaire, ça fait partie des questions qui se posent très sérieusement parce qu’on entend ce que les gens nous disent. On comprend que ça peut, pour certaines personnes, être insatisfaisant. Alors, c’est quelque chose qui est évalué à l’heure actuelle , mentionne Simon Boivin en précisant que le bloc sanitaire actuel est accessible, chauffé à l’année et entretenu.

Toujours en attente d’une nouvelle halte routière

Ces travaux seront effectués en attendant la construction d'une nouvelle aire de services au Lac-Pythonga par le ministère des Transports.

Les installations rénovées du Domaine serviront à ce moment aux opérations de la SÉPAQ. Les travaux d’amélioration devraient être complétés en juin prochain.