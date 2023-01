La bibliothèque de l’évêché de Chicoutimi désormais accessible au public

On a 40 000 livres, au moins, sur des domaines, [comme] de la théologie, la catéchèse, science religieuse, l’Église, l’histoire de l’Église, de la philosophie, de la psychologie, croissance personnelle… Il y a peut-être juste les romans qu’on ne trouve pas vraiment ici , a expliqué Suzanne Dionne, coordonnatrice des activités à la bibliothèque Jean-Guy Couture.

La bibliothèque sera accessible les mardi et mercredi de 13 h à 16 h.

La bibliothèque Jean-Guy Couture est située dans l’évêché de Chicoutimi. Elle sera ouverte au public les mardi et mercredi après-midi. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Elle était jusqu’à maintenant réservée aux personnes en formation.

C’était ouvert, oui, à un certain public, les personnes qui étaient en lien avec nous pour de la formation, pour prendre des cours en théologie, qui suivaient les rencontres qu’on avait , a précisé celle qui y travaille depuis plusieurs années.

L’abbé Mario Desgagné, vicaire général du Diocèse de Chicoutimi, et Suzanne Dionne, coordonnatrice des activités de la bibliothèque Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Ç’a été le souhait premier du Grand Séminaire de Chicoutimi. Quand le Séminaire de Chicoutimi a donné cette grande collection de bibliothèque, leur désir, c’était que la population en général [...] puisse avoir accès à la bibliothèque , a indiqué Mario Desgagné, vicaire général du Diocèse de Chicoutimi.

L’évêché a donc décidé d’ouvrir les portes de la bibliothèque à toute la population.

On trouve qu’on a une grande richesse de livres, de revues, de documents qui peuvent servir à l’ensemble de la population, puis que ça peut être un outil qui sert pour les gens qui veulent poursuivre une formation continue, venir lire des choses sur des sujets qui les intéressent, répondre à des questions qu’ils se posent , a enchaîné Suzanne Dionne.

La collection compte plus de 40 000 livres de théologie, de pastorale ou de spiritualité, en plus de revues. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

La collection compte aussi des ouvrages anciens qui pourront être consultés sur place. Il y a même une série complète en latin.

On a des vieux livres [...] qui datent des années 1600, 1700, 1800… On en a quelques-uns comme ça et il y en a qui sont aux archives aussi , a précisé Suzanne Dionne.

D'après un reportage de Myriam Gauthier