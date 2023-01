Le maire Marchand défend son voyage en Scandinavie

Le maire de Québec défend son voyage à Helsinki et Copenhague prévu en mars prochain. Bruno Marchand accuse les oppositions de réduire le projet de tramway à son cahier de charge pour invalider le voyage, alors que celui-ci est beaucoup plus large selon lui.

Tour à tour la semaine dernière, les partis d'oppositions ont critiqué le futur voyage du maire, le qualifiant d'injustifié. Selon eux, le projet du tramway de Québec est déjà trop avancé pour y apporter des changements.

Or, c'est faux, selon Bruno Marchand, qui estime que plusieurs aspects doivent encore être déterminés, notamment la tarification, les communications avec les citoyens et les mesures d'atténuations des travaux du tramway.

Est-ce qu' y a quelqu'un à Québec qui est capable de dire, autrement que les oppositions, que les citoyens présentement ne méritent pas d'être plus consultés, d'être mis dans le coup [au sujet] des aménagements ? a demandé le maire Marchand lors de son point de presse avant le conseil municipa.

« Est-ce qu'il y a quelqu'un à Québec qui est capable de dire que sur la partie des travaux [...] il n'y a pas de réflexions à faire pour faire en sorte d'amenuiser, de mitiger les effets sur la circulation, sur les gens qui vivent autour ? Est-ce qu'on ne peut pas apprendre des villes qui l'ont déjà fait et d'être capable de dire voici comment ils ont atténué les effets [...] ? » — Une citation de Bruno Marchand, maire de Québec

Bruno Marchand estime que s'inspirer des villes scandinaves aidera le projet globalement.

Helsinki, la capitale de la Finlande, est dotée d'un tramway. (Photo d'archives) Photo : iStock / peeterv

Pour moi, je n’ai aucun problème à dire qu'on a besoin d'apprendre [...] On peut s'inspirer des meilleurs. Personnellement, c'est ce que j'ai fait dans ma carrière de gestionnaire toute ma vie et ça m'a permis de bâtir des organisations qui allaient plus vite que d'autres organisations , a répondu le maire.

Six personnes

Bruno Marchand se défend aussi d'amener un trop grand nombre de personnes en Scandinavie.

Cinq autres personnes participeront au voyage, dont le conseiller municipal Pierre-Luc Lachance, la directrice adjointe en aménagement et mobilité Isabelle Dubois, la directrice adjointe du cabinet Karine Breton, le directeur du Bureau des relations internationales Sébastien Goupil et la conseillère en relations internationales Catherine Labonté. L'attachée de presse ne sera pas de la mission, donc le nombre est restreint , a précisé le maire. Des membres du bureau de projet du tramway seront aussi absents.

Questionné à savoir s'il a dû faire des choix, sa réponse est sans équivoque. Si vous me demandez est-ce que j'aurais aimé faire une mission à 10, 15, 20 personnes ? La réponse est oui .

Le sujet de l'itinérance sera abordé à Helsinki, notamment, selon le maire. Pourtant, la personne en charge du dossier au conseil municipal, la conseillère Marie-Pierre Boucher, n'y sera pas. Est-ce que je regrette que Mme Boucher ne soit pas là ? La réponse set oui. Si ça avait été mon entreprise, est-ce que Mme Boucher serait venue ? Absolument. Mais on gère l'argent des autres, on gère l'argent des citoyens et on limite de façon importante le nombre de personnes qui voyagent .

Bruno Marchand s'est rendu en France et en Tunisie en novembre dernier (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Louise Boisvert