Millions en contrats fédéraux : la firme McKinsey s’explique et se défend

Dans un communiqué, McKinsey affirme ainsi que les contrats qui lui ont été octroyés « ont été obtenus au moyen de processus d’approvisionnement concurrentiels » et qu’elle ne détient qu’une part « modeste » des services de consultation fournis au fédéral au cours des dernières années.

Début janvier, une enquête de Radio-Canada montrait que les sommes versées par le gouvernement fédéral à McKinsey avaient explosé entre les années de pouvoir du conservateur Stephen Harper et celles du libéral Justin Trudeau, passant de 2,2 millions de dollars en neuf ans à plus de 100 millions en sept ans.

Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), responsable de la plupart des achats de l’appareil fédéral, a confirmé à Radio-Canada avoir dépensé un montant total de 101,4 millions de dollars pour 23 contrats signés avec McKinsey depuis 2015.

Selon nos informations, c’est la Défense nationale qui a le plus sollicité la firme McKinsey depuis l'arrivée au pouvoir de Justin Trudeau, avec au moins 15 ententes signés depuis mars 2021, pour un total d’au moins 34 millions de dollars. Le deuxième ministère qui a eu le plus recours aux services de McKinsey est Immigration Canada, avec près de 25 millions de dollars de contrats.

La firme McKinsey, qui a longtemps été dirigée par Dominic Barton, ici faisant l'accolade à Justin Trudeau lors d’une réception en 2017 avant d’être nommé ambassadeur en Chine deux ans plus tard, a obtenu des dizaines de millions de dollars de contrats depuis le retour au pouvoir du Parti libéral du Canada. Photo : La Presse canadienne / Christopher Katsarov

Toujours selon l’enquête de Radio-Canada, de nombreuses ententes ont été signées par le fédéral avec McKinsey de gré à gré, sans appel d’offres. C’est le cas, par exemple, avec Emploi et Développement social Canada, Exportation et Développement Canada, la Banque de développement du Canada, l’Agence des services frontaliers du Canada, ou encore la Défense nationale.

Ces dizaines de contrats feront l’objet d’une enquête parlementaire, dont la tenue a été imposée par l’opposition, en position de force au sein du Comité des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires. Sous pression, le premier ministre Justin Trudeau a aussi demandé à deux ministres d’examiner l’octroi de contrats à McKinsey.

« Règles strictes »

Dans son communiqué, la firme McKinsey indique que, depuis 2015, 74 % des contrats octroyés par le gouvernement fédéral ont été le résultat de processus publics concurrentiels d’appels d’offres évalués indépendamment par des fonctionnaires . Les 26 % restants, selon l'entreprise, ont été obtenus dans le cadre d’une offre à commandes principale et nationale , et dont l’application est soumise à des règles strictes [...] définies publiquement et appliquées par SPAC .

Selon une explication fournie par SPAC , ce processus a été mis en place pour faciliter l'accès des ministères et des organismes gouvernementaux aux services d’étalonnage du secteur privé .

Nous respectons les lois, les règlements et les règles applicables sur les marchés publics dans le cadre de tous nos mandats , affirme McKinsey Canada dans son communiqué.

« Les contrats attribués à McKinsey par le gouvernement fédéral sont régis par les mêmes lois et méthodes en matière de marchés publics que celles qui sont appliquées par le gouvernement fédéral dans l’obtention de tous ses produits et services. » — Une citation de Déclaration de McKinsey Canada

La firme américaine affirme par ailleurs que son travail est entièrement non partisan et se concentre sur des questions clés liées à la gestion des services publics [...] tels que la réduction des délais dans le traitement des documents, la numérisation des processus, la stratégie technologique, les améliorations opérationnelles et la gestion du changement .

« Un acteur relativement modeste »

Nous travaillons avec des fonctionnaires provinciaux et fédéraux du Canada, sans égard aux affiliations politiques des gouvernements élus qu’ils servent , indique McKinsey. Ce travail ne comprend ni l’élaboration de politiques ni la prestation de conseils politiques.

La firme, qui reconnaît une augmentation du nombre des contrats octroyés par le gouvernement canadien au cours des cinq dernières années, souligne toutefois être un acteur relativement modeste dans les services de consultation au fédéral.

Se basant sur des chiffres avancés par l'émission The Agenda sur la chaîne ontarienne TVO, McKinsey affirme ainsi que les dépenses du gouvernement du Canada pour des services professionnels fournis par des cabinets d’experts-conseils [...] sont passées d’environ 125 millions de dollars en 2017-2018 à environ 425 millions en 2021-2022 .