La pièce Vous êtes animal : et si Darwin publiait L’origine des espèces aujourd’hui?

Le PÀP et Jean-Philippe Baril Guérard présentent à compter de mardi, au Théâtre de Quat’Sous, la pièce Vous êtes animal. Dans cette uchronie, l’auteur de Royal et de Haute démolition s’imagine une autre version de notre époque, où la théorie de l’évolution n’est pas encore connue. Darwin, réimaginé en jeune professeur de biologie, vient de publier L’origine des espèces, qui fait scandale dans les médias, sur les réseaux sociaux et dans l’arène politique.

Cette idée pour le moins originale trottait dans la tête du romancier, dramaturge, acteur et metteur en scène depuis quelques années, au moins depuis son travail sur la pièce Tranche-cul (2014), qui traitait des débordements potentiels de la liberté d'expression absolue.

[Dans] Tranche-cul, je parlais entre autres d’eugénisme et de la réutilisation du darwinisme social. Ça m’a mené à lire sur Darwin et à voir comment, au fil de l’histoire, sa théorie a été complètement déformée et utilisée à des fins politiques , explique l’auteur.

Je trouve que c’est un des penseurs scientifiques qui a été le plus détourné à des fins politiques dans l’histoire. Il y a peu de chercheurs qu’on cite aussi mal, aussi erronément.

Darwin à l’ère des réseaux sociaux et de la désinformation

Dans la chronologie de Vous êtes animal, Charles Darwin est né en 1985 à Longueuil. Il est chargé de cours en biologie à l’Université de Montréal, ainsi qu’un chercheur destiné à une brillante carrière scientifique. Lorsqu’il publie L’origine des espèces, texte fondateur de la théorie de l’évolution, il reçoit toutefois une volée de bois vert, qui fuse de tous les côtés : des médias, des gens sur les réseaux sociaux, des groupes militants, des personnalités politiques, des conspirationnistes, etc.

Toutes ces personnes ont leur mot à dire sur Charles Darwin et son ouvrage-choc, et peu d’entre elles ont le souci des nuances, chacune déformant à sa sauce les propos du scientifique.

On a des autorités religieuses qui dénoncent le fait que ça s’oppose au créationnisme. On a une association étudiante de l’Université de Montréal qui croit que la théorie de Darwin pourrait être considérée comme homophobe, misogyne ou raciste , illustre Jean-Philippe Baril Guérard.

On a des gens qui, au contraire, sont contents, parce que ça permet de replacer une forme de suprématie raciale, et qui font de Darwin une icône. À partir du moment où une histoire devient publique, elle n’appartient plus du tout à son instigateur, qui n’a aucun contrôle sur la direction que ça va prendre.

Une trentaine de personnages inspirés de la réalité

En plus d’avoir écrit la pièce, mise en scène par Patrice Dubois, Jean-Philippe Baril Guérard y joue son propre rôle, alors qu'il enquête sur ce mystérieux Darwin, interprété par Lyndz Dantiste. La pièce prend la forme du théâtre documentaire, à la manière de J’aime Hydro ou de Run de lait.

C’est plus de 30 personnages qui défilent sur scène pendant la pièce, qui dure 1 h 40, la plupart étant inspirés de personnalités bien connues, même si elles ne sont jamais explicitement nommées. La distribution comprend aussi Isabeau Blanche, Laurence Dauphinais, Harry Standjofski et Phara Thibault.

C’est vraiment un feu roulant. On va de Marie-Louise Arsenault à Simon Boulerice en passant par Marie-Claude Barrette, Guy A. Lepage et Tucker Carlson [animateur vedette de Fox News] , explique Jean-Philippe Baril Guérard. J’ai voulu reprendre des codes médiatiques qu’on connaît [...] Plus je prétends tirer cette histoire-là du monde réel, plus ça me permet d’aller loin dans la supercherie et la fiction.

Vous êtes animal se veut une réflexion sur la communication scientifique et la démocratisation des outils de communication en général, avec comme conséquence possible la dévalorisation de la science. En 1859, l’ouvrage de Darwin avait aussi suscité la discussion, mais celle-ci était confinée à des publications scientifiques ou aux colonnes d’opinion dans les journaux.

Là, ce qui arrive, c’est qu’il y a un forum constant où tout le monde peut intervenir, peu importe leur degré de connaissance du sujet. Je pense que si on lançait quelque chose d’aussi incendiaire que L’origine des espèces aujourd’hui, Charles Darwin en prendrait pour son rhume , dit-il.

On n’a qu’à regarder des figures comme Anthony Fauci [ancien conseiller médical en chef du président des États-Unis]. Pendant la pandémie, il a tellement été écorché, alors qu’il était somme toute très raisonnable. Malgré tout, il est devenu un ennemi public aux yeux de beaucoup de gens.

Vous êtes animal est présenté du 17 janvier au 11 février au Théâtre de Quat’Sous, à Montréal.

Ce texte a été écrit partiellement à partir d’une entrevue réalisée par Catherine Perrin à l’émission Dessine-moi un matin. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.