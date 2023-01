Deux hommes ont été accusés en Inde relativement à la famille morte de froid au Manitoba

Jagdish Baldevbhai Patel, son fils Dharmik Jagdishkumar Patel, sa femme et la mère des enfants Vaishaliben Jagdishkumar Patel et leur fille Vihangi Jagdishkumar Patel sont mort l'an dernier en tentant de traverser la frontière entre le Canada et les États-Unis depuis le Manitoba.

Photo : La Presse canadienne / Amritbhai Vakil