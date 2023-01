Pierre Poilievre nie avoir courtisé les ministres caquistes Girard et Guilbault

L'information en question a fait surface à l'émission Tout un matin, tôt lundi. L'analyste politique Chantal Hébert y expliquait que, selon ses informations, le Parti conservateur du Canada (PCC) est à la recherche d'un candidat vedette au Québec afin de susciter l'intérêt des électeurs.

Je vous parle de gens qui sont très branchés dans les cercles conservateurs à l’extérieur du Québec, et ils disent : "Nous, on passe notre temps à nous dire qu’Eric Girard va se présenter pour Pierre Poilievre" , a notamment affirmé Mme Hébert, qui a tout de même précisé que ces informations demeuraient à l'état de rumeur, bien que plusieurs personnes les aient corroborées et qu'elles proviennent de bonnes sources .

L'analyste politique a aussi indiqué qu' une source, elle aussi bien branchée , lui avait indiqué que le nom de la vice-première ministre Geneviève Guilbault circulait dans les cercles conservateurs québécois. Elle aurait rencontré Pierre Poilievre.

Évidemment, il n’y a pas eu de communiqué pour annoncer ça. […] Ce que je tente de vous dire, c’est que, manifestement, si vous êtes quelqu’un de connu au Québec avec de grands atomes crochus au Parti conservateur, M. Poilievre est en recherche active d’un candidat-vedette , a affirmé Chantal Hébert, soulignant que le chef conservateur est pour l'heure peu populaire auprès des Québécois.

En conférence de presse, en fin de journée, le chef conservateur a été questionné sur une possible rencontre avec l'actuel ministre des Finances du Québec, Eric Girard. C’est une fausse information, ce n’est pas arrivé , a-t-il soutenu.

« Je pense que Chantal Hébert sème de mauvaises informations. Elle n’a pas confirmé cela avec mon bureau, donc c’est pour ça qu’elle a semé cette mauvaise information. » — Une citation de Pierre Poilievre, chef du Parti conservateur du Canada

Moi, depuis mon arrivée comme chef, je n’ai jamais proposé une candidature à qui que ce soit. Dans notre parti, ce sont les membres qui choisissent les candidats , a ajouté M. Poilievre. Je pense que les noms que vous avez mentionnés, ce sont des gens de grande qualité, mais l’histoire que Mme Hébert a partagée est fausse.

Depuis son élection à la tête du Parti conservateur, le 10 septembre dernier, Pierre Poilievre n'a pas encore eu de tête-à-tête avec le premier ministre du Québec, François Legault. Son prédécesseur, Erin O'Toole, avait quant à lui rencontré M. Legault moins d'un mois après avoir été élu à la tête de la formation politique.

Afin de séduire les Québécois, M. O'Toole avait aussi fait de grandes promesses à François Legault lors de l'élection fédérale de 2021, notamment celles d'éviter de soutenir toute contestation de la loi 21 sur la laïcité de l'État et d'appuyer l'idée que les organismes à charte fédérale soient soumis à la loi 101 sur la protection du français.

Des atomes crochus au sujet des barrages

Au-delà de sa volonté de séduire les électeurs de la Belle province, Pierre Poilievre a semblé vouloir tendre quelques perches au gouvernement caquiste de François Legault, notamment en affirmant qu'il fallait miser sur de nouveaux barrages pour la transition énergétique, un sujet cher au premier ministre québécois.

Il faut permettre au Québec de bâtir davantage de barrages hydroélectriques pour fournir l’électricité qui sera nécessaire pour alimenter les voitures électriques , a lancé M. Poilievre en point de presse.

Oui, il faut combattre les changements climatiques, en rendant les technologies et les énergies vertes plus disponibles et abordables pour les Canadiens et les produire ici au Canada.

Le futur de notre économie verte, ça dépend des minéraux et de l’électricité verte , a-t-il aussi soutenu, abordant du même coup l'importance d'ouvrir des mines de lithium pour la construction de batteries destinées aux voitures électriques.

Je viens de rencontrer un homme d’affaires qui m’a dit qu’il y a 300 permis nécessaires pour ouvrir une mine de lithium , a déploré le chef. On a besoin de lithium pour les batteries électriques. Mais si ça prend entre 20 et 25 ans pour ouvrir une mine ici au Canada, alors que ça prend deux ou trois ans ailleurs, l’investissement va aller ailleurs.

Lors des élections québécoises de l'automne dernier, François Legault avait ramené une idée évoquée en 2018, soit celle de construire de nouveaux barrages hydroélectriques pour pallier le manque d'électricité qui devrait affecter la province dès 2030 et pour réaliser sa promesse d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

