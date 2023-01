Une formation professionnelle pour les employés déjà au travail

Afin de recruter et de retenir des employés, le détaillant de voitures de seconde main HGrégoire Saguenay a implanté une formation en partenariat avec le Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay.

Comme plusieurs entreprises, elle doit jongler avec des défis de main-d'oeuvre. À la recherche de solutions, le commerce s'est tourné vers la formation professionnelle en entreprise.

Avec la reconnaissance des acquis et des cours sur place, les étudiants peuvent se doter d'un diplôme ou d'une attestation d'études professionnelles (DEP ou AEP).

Que ce soit aux ventes, à l'atelier mécanique, que ce soit au département du service ou au département de l'esthétique, c'est pour approfondir les connaissances de nos employés. C'est de permettre à nos employés de progresser au sein de notre entreprise pour garder nos employés puis pouvoir avoir éventuellement une bonne banque d'employés aussi , a raconté Janie Bouchard, directrice adjointe chez HGrégoire Saguenay.

Ces formations s'inscrivent dans le programme de reconnaissance des acquis du Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay. Les entreprises dont les domaines de formation coïncident avec ceux qu'offre le CSS peuvent en bénéficier.

Les employés qui sont déjà à l'emploi d'une entreprise, qui ont un bagage d’expérience, qui ont soit appris sur le tas ou dans leur vie personnelle, on peut reconnaître ces expériences-là, ces compétences, et on peut développer ce qui leur manque pour l'atteinte d'un premier diplôme , a expliqué Julien Racca, coordonnateur des services aux entreprises au CSS des Rives-du-Saguenay.

Plusieurs avantages

Il y a plusieurs avantages à poursuivre ses études directement sur le marché du travail, autant pour les employés que les employeurs.

La pénurie de main-d'oeuvre force les entreprises à embaucher des gens qui n'ont pas nécessairement toutes les compétences. Donc, l'avantage c'est de former ces gens-là en situation d'emploi sans qu'ils aient besoin de s'investir à temps plein dans une formation à l'école. C'est souvent plus rapide pour l'individu aussi. Pour l'entreprise aussi, il y a beaucoup d'avantages aussi, parce qu'elle conserve son employé, il développe des compétences, ce qui lui permet de devenir meilleur dans sa fonction de travail , a-t-il poursuivi.

Le centre de services scolaire croit que les formations en entreprise deviendront de plus en plus populaires.

Justement, je connais les gens avec qui je travaille et ça me permet d'ajouter une corde à mon arc , explique Dave Dionne, homme de service, mais qui suit une formation en mécanique.

On peut mettre en pratique ce qu'on apprend , a ajouté son collègue Dominique, un conseiller technique inscrit à la formation en service après-vente.

Des dizaines de demandes

Outre les aspects pratiques, les formations en milieu de travail peuvent aussi faire évoluer les façons de faire de certains secteurs, particulièrement dans celui de l'automobile.

Le domaine de l'automobile, c'est un domaine où on a l'habitude d'envoyer les gens [directement dans le feu de l'action], on les jette dans la marmite et il faut apprendre à se débrouiller, puis je trouve que c'est une façon de penser qui est un peu désuète. Je pense que la qualité de nos employés passe par la formation , a précisé Janie Bouchard.

En l'espace de quelques semaines, HGrégoire a reçu des dizaines de demandes sur son programme, autant de personnes déjà dans l’entreprise que d’autres qui désirent s’y joindre.

D’après un reportage de Béatrice Rooney