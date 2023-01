Pluie verglaçante : la Gaspésie et les Îles ne sont pas épargnées

De grandes quantités de pluie verglaçante sont attendues dans la région. Selon Environnement Canada, elles seront plus importantes dans le sud de la Gaspésie

De la neige, mêlée de grésil, se changera en pluie verglaçante dans les secteurs de la Baie-des-Chaleurs, de Gaspé et du parc de la Gaspésie, ce qui pourrait compliquer les déplacements sur les différents axes routiers.

Au total, ces secteurs-là devraient recevoir entre 10 et 20 millimètres de pluie verglaçante et c’est quand même beaucoup , affirme le météorologue à Environnement Canada, Simon Legault.

« On s’attend à avoir des routes glissantes, que ce soit en voiture ou à pied, donc il faut être vraiment vigilant. » — Une citation de Simon Legault, météorologue à Environnement Canada

Selon Environnement Canada, la période de précipitations de pluie verglaçante pourrait être plus longue dans les secteurs de la Baie-des-Chaleurs, de Gaspé et du parc de la Gaspésie, et pourrait durer une bonne partie de la nuit de lundi à mardi.

Les précipitations dans les secteurs de Matapédia et du littoral nord de la Gaspésie pourraient se changer en neige en fin de journée lundi.

Les Îles-de-la-Madeleine ont connu un épisode de pluie verglaçante dans la nuit de dimanche à lundi, mais le verglas se changera en pluie au courant de la journée.

La température aux Îles va continuer de monter jusqu’à environ 4°, donc ça va être essentiellement de la pluie et ce qui est déjà glacé devrait fondre également , précise Simon Legault.

Simon Legault invite la population à la prudence lors de leur déplacement, notamment face aux risques d’aquaplanage.

Pannes d’électricité

Un peu plus de 2100 clients d’Hydro-Québec madelinots se sont réveillés dans le noir lundi matin.

[Les pannes] ont été causées par l’épisode de verglas de la nuit dernière , précise Ariane Doucet-Michaud, porte-parole d’Hydro-Québec.

Les trois équipes de monteurs basées aux Îles ont été dépêchées pour évaluer la situation et tenter de rétablir le service le plus rapidement possible.

En début d'après-midi, le nombre de clients privés d'électricité a beaucoup diminué.

Selon Hydro-Québec, le rétablissement du service pour les clients restants est prévu pour mardi. Deux équipes de monteurs seront envoyées par avion aux Îles-de-la-Madeleine mardi matin, pour prêter main-forte. L'heure de rétablissement du courant n'est toujours pas connue.

Ariane Doucet-Michaud indique également qu’Hydro-Québec est en vigie pour tout l’Est-du-Québec en raison de la pluie verglaçante attendue sur le territoire.

On surveille la situation, on s’assure d’avoir les équipes mobilisées au besoin et les équipements nécessaires aussi qui sont prêtes au cas qu’il y ait des pannes sur le territoire , termine Mme Doucet-Michaud.

Avec les informations d'Isabelle Lévesque et de Pierre-Gabriel Turgeon.