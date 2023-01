Le comité de santé de Toronto appuie la demande d’ouvrir les refuges tout l’hiver

Plus de 15 000 personnes ont signé une lettre commune pour que la ville ouvre ses refuges en tout temps, et ce, dès que le thermomètre passe en dessous de zéro.

Une quarantaine d'organisations qui travaillent auprès des sans-abri, des médecins et des résidents ont signé une lettre commune à la ville alors que le comité de santé votait lundi pour trouver des solutions aux problèmes d’itinérance à Toronto.

La révérende Angie Hocking assure que c'est la pire crise qu'elle ait connu en 16 ans de travail auprès des sans-abri. Photo : Radio-Canada

En tant que personne qui a travaillé auprès des sans-abri depuis 16 ans, je peux dire que la situation est la pire que j’ai jamais connue , affirme la révérende Angie Hocking qui travaille auprès de la communauté de Regent Park.

Pendant les fêtes, un sans-abri est mort de froid et les refuges sont régulièrement débordés.

La Ville a dit le mois dernier qu’elle ne refuserait personne dans les refuges. Les horaires d’ouverture restent un mystère , s’indique la révérende.

« Il faut appeler en avance pour avoir une place. J’ai l’impression de parler d’un bar branché sur Ossington. » — Une citation de révérende Angie Hocking

La lettre commune demande à la Ville de reconnaître qu’il s’agit d’une crise majeure qui nécessite des actions immédiates.

Les signataires veulent entre autres que les refuges soient ouverts du 15 septembre au 1er uin, dès lors que la température atteint 0°C ou moins. Pour l’heure la ville les ouvre seulement quand le thermomètre atteint les - 15°C.

Un froid modéré tue tout de même les gens , souligne Talveer Mandur, docteur en psychiatrie à l'Université de Toronto.

La lettre souligne le fait que l’absence de place dans les refuges pousse les itinérants à se réfugier dans les hôpitaux, les stations de métro ou les commerces.

J’en ai assez de devoir envoyer les gens dans les stations ou les Tim Hortons. Si on a de la chance, on leur donne une couche de vêtement en plus, ou un sac de couchage, reconnaît la révérende Angie Hocking.

Une question épineuse au comité de santé

Lors de sa réunion lundi, le comité de santé a adopté une motion visant à trouver des solutions à la crise de l’itinérance.

Si les membres se sont unanimement accordés sur le besoin de demander au médecin hygiéniste en chef de la Ville de mettre en place une table de travail avec des médecins et des personnes en situation d'itinérance pour revoir les politiques de la Ville, d’autres points ont donné lieu à débat.

Le conseiller de Scarborough Centre Michael Thompson a ainsi déposé une motion pour retirer les deux derniers points de la motion du jour.

Ces derniers demandent à la Ville de déclarer une crise de santé publique en matière d’accès à des espaces intérieurs accessibles 24 heures sur 24, ainsi que la mise en place de plus de refuges ouverts jusqu’au 15 avril.

L’inquiétude soulevée par Michael Thompson, d'autres conseillers et l’administration des refuges de la Ville tient en premier lieu à un risque de manque de main-d'œuvre et des espaces qui pourrait être submergé de demandes aussitôt qu’ils ouvriront leurs portes, sans compter le coût d’une telle décision.

Le conseiller de Toronto Centre Chris Moise, qui préside le comité de santé, a souligné que selon lui il est plus important de se concentrer sur le logement abordable. Il a toutefois appuyé la demande.

La recommandation du comité doit être déposée devant le Conseil municipal le 7 février.