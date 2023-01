Port-Cartier accorde 52 M$ pour agrandir son usine de filtration d’eau potable

Le contrat a été accordé vendredi dernier lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal.

Le maire de Port-Cartier, Alain Thibault, indique que le début de la construction est prévu au printemps. Il estime que ces nouvelles installations ne seront pas prêtes avant 2024. M. Thibault assure que les citoyens de Port-Cartier continueront à être alimentés en eau potable durant la totalité des travaux.

À l’heure actuelle, les résidents de Port-Cartier sont desservis en eau potable et ça va continuer. Puis, quand l'agrandissement va être fait, on va [changer le système] et ils vont continuer à recevoir de l’eau , précise-t-il.

Le maire de Port-Cartier, Alain Thibault. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Le maire indique que la facture sera partagée entre la Municipalité et la minière ArcelorMittal.

ArcelorMittal contribue à la hauteur d’un peu plus de 10 millions de dollars. Leur contribution n’est que pour la partie d’usine qui servira à pomper l’eau utilisée l’entreprise , affirme-t-il.

Dans une déclaration écrite, l'entreprise confirme son intention de participer au projet de mise à niveau des infrastructures de pompage, de traitement et de distribution d’eau.

Les termes de l’entente de partage de coûts ne sont cependant pas finalisés et nous ne sommes donc pas en mesure de fournir davantage de précisions à ce stade-ci , indique par écrit la directrice des communications d'ArcelorMittal, Annie Paré.

Annie Paré, directrice des communications chez ArcelorMittal Mines et Infrastructure Canada Photo : Gracieuseté d'Annie Paré

Selon le maire, ces travaux sont non seulement nécessaires pour revitaliser les systèmes vieillissants, mais aussi pour préparer la Municipalité à accueillir plus de citoyens.

« Il faut absolument agrandir notre usine d’eau pour nous permettre de faire nos entretiens de manière plus adéquate. Puis, par le fait même, on va agrandir l’usine pour une population de 10 000 habitants. » — Une citation de Alain Thibault, maire de Port-Cartier

Selon les données du dernier recensement de Statistique Canada, la population de Port-Cartier était de 6516 personnes en 2021.

Rivière-Pentecôte devra s’armer de patience

Des centaines de résidences du secteur de Rivière-Pentecôte, à Port-Cartier, sont quant à eux privées d'eau potable depuis des années. Le maire note que le contrat accordé vendredi ne concerne pas le réseau d'aqueduc de Rivière-Pentecôte.

Il affirme que les résidents de ce secteur devront attendre au moins un an avant d'être approvisionnés en eau potable.

Pour le dossier de mise aux normes de l’eau potable et des eaux usées à Rivière-Pentecôte, on est présentement avec une firme qui est en train de produire les plans et devis pour construction. On espère recevoir les plans et devis dans les plus brefs délais et peut-être commencer les travaux à la fin de 2023 ou au début de 2024 , ajoute Alain Thibault.

Avec la collaboration de Lambert Gagné-Coulombe