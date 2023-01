La région pleure la mort de l’ancien joueur de la LNH originaire de Maniwaki, Gino Odjick

L’Outaouais est sous le choc au lendemain du décès de l’ancien homme fort des Canucks de Vancouver et du Canadien de Montréal, Gino Odjick. L’homme de 52 ans est décédé à la suite d’une crise cardiaque, dimanche.

La communauté où il a grandi, Kitigan Zibi et la ville de Maniwaki, est ébranlée par la perte soudaine de l’un de ses symboles de réussite et de persévérance. Le monde du sport l’est également.

L’ancien joueur des Olympiques de Gatineau, Martin Gélinas, a échangé la rondelle à de multiples reprises avec Odjick lors de son passage chez les Canucks de Vancouver.

Sur la patinoire, c’était un gros bonhomme, un tough, tout le monde en avait peur , se rappelle-t-il, en souriant. Mais en dehors de la glace, c’était juste un bon homme, une belle personnalité, quelqu’un qui était pas mal le fun à être avec.

M. Gélinas décrit son ancien coéquipier comme la glue dans l’équipe .

« On dirait que Gino n'avait jamais de problème, il avait des solutions, jamais de problème. » — Une citation de Martin Gélinas, ancien joueur des Olympiques de Gatineau

Il n'avait pas peur de se battre avec n’importe qui, il n'avait aucune peur , renchérit l’ancien joueur. Gino avait tellement une grosse présence.

La sœur de Gino Odjick, Dina, a d'abord annoncé la triste nouvelle sur son compte Facebook (Photo d'archives). Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

Un coéquipier d’Odjick au sein des Hawks de Hawkesbury, Stéphane Beaulne, se souvient du sourire contagieux de l’ancien joueur, de son esprit d’équipe et de son authenticité.

Une des choses qui était marquante chez Gino c’est que c’est un gars qui était hyper déterminé , raconte-t-il. Il avait des choses à se prouver à lui-même. Ce n'était pas un gars qui se comparait à d’autres, c’était un gars d’équipe.

Gino Odjick représente beaucoup pour les jeunes Autochtones, estime M. Beaulne. Il a été une voix pour eux, un modèle pour eux, il a laissé la culture parler pour elle-même. Il a jamais changé, il n’a jamais tenté de devenir une personne autre.

Gino a été là à des moments clés où même dans la Ligue nationale, il n’y en avait pas beaucoup d’Autochtones , explique-t-il. Il a tout le temps été un fier au niveau de sa culture, il retournait souvent à Maniwaki.

Pour l'amour de l'équipe

Un ancien entraîneur-chef des Olympiques de Gatineau, Éric Landry, a aussi joué avec Gino, dans son cas avec le Canadien de Montréal et les Citadelles de Québec.

Que de bons souvenirs l'occupent en pensant à l’ancien joueur. Ça fait quelque chose de perdre une personne comme ça.

Il travaillait fort tout le temps, il avait une super belle attitude , décrit-il. Il voulait s’occuper des gars, il s’entendait bien avec tout le monde dans le vestiaire.

« Pour l’amour de l’équipe, la culture de l’équipe, [...] c’était important pour lui que tout le monde sache qu’on pouvait compter sur lui. » — Une citation de Éric Landry, ancien entraîneur-chef des Olympiques de Gatineau

C’était vraiment des moments spéciaux quand il était avec nous , se remémore l’ancien entraîneur-chef. Il s’occupait tellement du monde, il aimait ça.

Pluie de commentaires

Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui ont publié un hommage à l’ancien joueur depuis la nouvelle de son décès.

Entre autres, la sénatrice Michèle Audette, l'une des voix autochtones féminines des plus entendues en 2022, a réagi sur sa page Facebook.

La mairesse de Maniwaki, Francine Fortin, a elle aussi été ébranlée par la nouvelle. Elle connaissait l’ancien joueur personnellement, elle se rappelle avoir partagé les bancs d’école avec lui.

Dû au fait qu’on est une petite communauté, on se connaît pas mal tous, on a tous été élevés dans l’aréna de Maniwaki , explique-t-elle.

Alors que Mme Fortin était conseillère à la ville de Maniwaki pour un premier mandat, en 2014, elle se souvient avoir pris part à la cérémonie tenue par la Ville en l’honneur d’Odjick. Les élus et la population avaient récemment appris que l’ancien joueur était atteint d’une maladie rare, il était atteint d'amyloïdose à chaînes légères (AL), une maladie du cœur incurable.

L'ancien Centre des loisirs de Maniwaki a été renommé Centre Gino-Odjick le 19 juillet 2014 (Photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Les médecins, ils disaient à Gino qu’il lui restait quelques mois de vie , se souvient-elle. À ce moment-là, la Ville, en collaboration avec la communauté Kitigan Zibi, a fait une cérémonie en présence de Gino pour nommer le Centre de loisirs de Maniwaki en son nom.

On trouvait ça pas mal important. On se disait au moins, il va pouvoir le voir de ses propres yeux , explique la mairesse. C’était une marque de reconnaissance, que nous, on tenait à lui faire de son vivant.

Un traitement expérimental a toutefois donné à l'ancien joueur un second souffle. C'est ce qu'il a expliqué en juin 2022, alors qu'il était intronisé au Temple de la renommée du sport de la Colombie-Britannique.

Un ambassadeur pour la région

Le président de la Chambre de commerce de Maniwaki, Mike McConnery, a lui aussi connu Odjick dans son jeune temps. Gino, il était un peu plus jeune que moi, il jouait avec mon frère au hockey , raconte ce dernier.

« Gino, ça a tout le temps été un très bon ambassadeur pour la région. » — Une citation de Mike McConnery, président de la Chambre de commerce de Maniwaki

Ça a été une tristesse pour toute la communauté dans la région de Maniwaki et dans la Vallée-de-la-Gatineau , poursuit M. McConnery. Gino, il était connu par tout le monde, il était aimé par tout le monde. C’était une fierté pour la région.

Avec les informations de Jonathan Jobin, Rosalie Sinclair, Gabriel Le Marquand Perreault