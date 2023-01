Plus d’entreprises s’attendent à voir leurs ventes diminuer, dit la Banque du Canada

Un plus grand nombre d'entreprises que d'habitude prédisent une baisse de leurs ventes, a indiqué lundi la Banque du Canada, tandis que la plupart d'entre elles, tout comme la plupart des consommateurs, s'attendent à voir une récession au cours des 12 prochains mois.

La banque centrale a publié lundi le résultat de ses enquêtes sur les perspectives des entreprises et les attentes des consommateurs pour le quatrième trimestre, donnant un aperçu de la façon dont l'inflation et les taux d'intérêt élevés affectent les consommateurs et les entreprises canadiennes.

Alors que la demande des entreprises s'affaiblit, un nombre croissant d'entre elles considèrent la demande et le crédit comme des préoccupations urgentes.

En même temps, elles affirment que les pressions sur les coûts, les pénuries de main-d'œuvre et les problèmes de chaîne d'approvisionnement s'atténuent.

Et alors que l'inflation et les taux d'intérêt réduisent la portée de leur chèque de paie, les consommateurs réduisent leurs dépenses.

Près de 9 consommateurs sur 10 ont indiqué avoir réduit leurs dépenses de voyage, d'hébergement, de restauration et de loisirs.

Plus de 7 répondants sur 10 ajoutent avoir réduit leurs achats de vêtements et de chaussures, tandis que près de 6 consommateurs sur 10 ont révisé à la baisse leurs achats d'épicerie.

Les deux sondages de la banque centrale suggèrent que les hausses de taux d'intérêt fonctionnent comme prévu pour ralentir les dépenses , a écrit la directrice générale des études économiques de la Banque CIBC, Karyne Charbonneau, dans une note à ses clients.

Bien que les deux tiers des entreprises s'attendent à une récession au cours des 12 prochains mois, une entreprise sur deux a indiqué qu'elle prévoyait accroître sa main-d'œuvre ou pourvoir des postes vacants au cours de la même période.

Pendant ce temps, 72 % des consommateurs s'attendent à une récession.

Les travailleurs canadiens ont vu leur salaire réel chuter dans le contexte de forte inflation. Selon l'enquête sur les attentes des consommateurs, la plupart des travailleurs ne s'attendent pas à ce que leurs revenus rattrapent l'inflation.

Les enquêtes montrent également que les entreprises et les consommateurs s'attendent à ce que l'inflation reste élevée à court terme, mais s'attendent à ce qu'elle diminue dans cinq ans pour renouer avec l'objectif de 2 % de la banque centrale.

Plus d'un quart des consommateurs s'attend à observer de la déflation dans cinq ans, nombre d'entre eux estimant que les prix diminueront à mesure que l'économie se remettra des chocs du côté de l'offre.