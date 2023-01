Un signalement de menaces en ligne d’Interpol mène à l’arrestation d’un Manitobain

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) de Russell a reçu, mercredi dernier, un signalement de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) selon lequel des menaces avaient été proférées à l'endroit de membres des forces de l’ordre, de représentants du gouvernement et de professionnels de la santé sur divers réseaux sociaux.

La GRC a déterminé l'identité du titulaire du compte jeudi dernier et a tenté de communiquer avec lui à sa résidence de Russell afin de le convaincre de se rendre, selon un communiqué de la GRC publié lundi.

Les agents se sont rendus à son domicile sur l’avenue Memorial pour l'arrêter. L'homme est devenu agressif et a résisté à son arrestation, selon la police.

Le quadragénaire, ayant des antécédents de violence lors d’interactions avec la police, s'est battu avec les agents de la GRC , et un de ses chiens a mordu un des agents à la jambe pendant l’arrestation. Le policier a été légèrement blessé par la morsure, selon la GRC .

L'homme a finalement été arrêté et placé en détention provisoire. En plus d'avoir proféré des menaces, il fait face à des accusations de profération de menaces, de résistance à une arrestation et de voies de fait contre un policier , peut-on lire dans le communiqué.

L’accusé doit comparaître lundi devant un tribunal de Brandon.