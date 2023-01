Des élections auront lieu le 23 avril dans la municipalité de Sainte-Paule, près de Matane. Ce sera la troisième fois depuis un an et demi que les citoyens auront à choisir un nouveau maire.

Les deux autres ont démissionné quelques mois à peine après être entrés en poste. Et ils ne sont pas les seuls à l'avoir fait. Dans les derniers mois, un conseiller ainsi que la directrice générale de la municipalité ont aussi remis leur démission.

La mairesse par intérim, Mylaine Bégin, espère que ces nouveaux élus sauront assurer l'harmonie au sein du conseil. Je pense que ça passe beaucoup par la communication au sein du conseil et du maire ou de la mairesse, dit-elle.

« Ça va être de prendre les choses une à la fois et de mieux s’écouter et de mieux communiquer ensemble. » — Une citation de Mylaine Bégin, mairesse par intérim

Mme Bégin veut s'assurer aussi que les nouveaux élus aient rapidement une formation en éthique et sur les rôles et responsabilités des élus.

Lors de la séance du 5 octobre 2022, la mairesse par intérim, Mylaine Bégin, a dû répondre à plusieurs questions sur les dysfonctionnements au sein du conseil municipal. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Pierre Chapedlaine de Montvalon

Le 9 janvier dernier, une nouvelle directrice générale a été embauchée.

Mylaine Bégin précise que le préfet de la MRC de La Matanie a fait partie du comité de sélection, ce qui avait été demandé par la population pour une question de transparence, explique-t-elle. Je pense qu’il y avait un certain manque de confiance à notre niveau avec ce qui s’était passé , souligne-t-elle. On voulait montrer à la population qu’on était là pour l'écouter. Donc, on a décidé de demander à quelqu’un de l’extérieur de nous aider dans ces démarches-là.

Pour expliquer leurs départs, les maires démissionnaires parlaient de mésententes à l'hôtel de ville.

Le premier, Roger Carrier disait ne pas s’entendre avec la directrice générale.

La seconde mairesse, Ghislaine Deschênes, affirmait pour sa part ne pas réussir à travailler avec les autres membres du conseil.

Questionné sur les raisons qui l'ont poussé à claquer la porte, le conseiller démissionnaire, Roger Tremblay, jugeait ne pas être en mesure de travailler en collaboration avec les autres conseillers municipaux pour faire avancer ses dossiers.

La Municipalité n'a jamais expliqué les raisons du départ de la directrice générale.