Opérations par le privé : un plan qui ne convient pas au Nord de l’Ontario

Des intervenants en santé du Nord de l’Ontario déplorent le recours au secteur privé et le peu d'attention accordé à la région par le nouveau plan présenté lundi par Doug Ford et son ministre de la Santé, Sylvia Jones, pour réduire les temps d’attente pour les chirurgies et les interventions médicales.

Dans le cadre du plan à trois étapes, l’Ontario espère attaquer le retard accumulé durant la pandémie et revenir au niveau prépandémie d’ici mars, notamment en finançant des chirurgies qui seraient faites dans des cliniques privées.

La nouvelle directrice générale de l’hôpital général de Nipissing Ouest, Sue LeBeau, aurait préféré que les fonds soient dirigés vers le secteur qui existe déjà, de nous aider à être plus efficace et d’assurer d’avoir suffisamment de personnel, d’édifices et de salles opératoires.

« Si tout va au Sud de l’Ontario, [le plan] ne bénéficiera pas à nos patients ou nos communautés, à moins que [les patients] aient la volonté de voyager » — Une citation de Sue LeBeau, directrice générale de l’hôpital général de Nipissing Ouest

Les cinq syndicats majeurs représentant les travailleurs de la santé ont déjà fait part de leur opposition au plan qu’avance la province.

Ils estiment que l’expansion des cliniques privées sera coûteuse pour les patients, risquera des vies et aggravera la pénurie de main-d'œuvre de façon significative , peut-on lire dans une déclaration commune.

Un plan qui ne convient pas

Bien qu’elle salue les efforts de la province pour améliorer l’accès aux chirurgies, le recours au secteur privé n’est pas la solution selon Mme LeBeau.

Le but ne devrait pas être d’accroître les coûts pour les patients et de rendre l’accès plus difficile pour une certaine tranche de la population , dit-elle.

Sue LeBeau, PDG de l’hôpital général de Nipissing Ouest. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

La gestionnaire déplore surtout qu’un grand nombre d’aînés en attente d’une chirurgie, dont plusieurs qui peinent à se déplacer, doivent voyager davantage s’ils veulent être traités plus rapidement.

La députée de Nickel Belt et porte-parole sur la santé du NPD de l’Ontario, France Gélinas, craint que le Nord ne voie ni d’aide de la province ni de financement en raison de l’absence de cliniques privées dans la région.

Nos temps d'attente sont beaucoup plus élevés que ce qu’on voit dans le Sud de l’Ontario, mais il n’y a pas d’argent à faire dans le Nord de l’Ontario parce que la densité de la population n’est pas là , souligne-t-elle.

« Pour nous, les cliniques privées ça ne veut rien dire. Il n’y en aura pas qui vont venir s’installer à Sudbury ou à North Bay. » — Une citation de France Gélinas, députée de Nickel Belt

Lors de son point de presse, le premier ministre Doug Ford avait promis que les patients n'auraient rien à payer de leur poche, étant couverts par leur carte santé, à l'exception des frais de stationnement à la clinique privée.

Le directeur général de la Fédération des aînés et des retraités francophones de l'Ontario, Michel Tremblay, appuie le plan de la province et y voit un intérêt pour les patients plus âgés. Il ne souhaite toutefois pas voir les services hospitaliers publics s'amoindrir pour autant.

Il va falloir qu'on s'assure que le système public ne soit pas perdant. Quand on va revenir à une situation normale, les hôpitaux devraient reprendre les chirurgies qui doivent être faites , estime-t-il.

La perte de personnel

Les possibles pertes, particulièrement en matière de personnel, que pourrait subir le système de santé public en raison des cliniques privées en inquiètent plusieurs.

L’annonce d’aujourd’hui fait en sorte qu’il y a des gens qui auraient choisi de venir travailler dans le Nord de l’Ontario qui vont maintenant choisir d’aller travailler dans les cliniques privées , indique Mme Gélinas.

La députée de Nickel Belt, France Gélinas, du Nouveau Parti démocratique de l'Ontario. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Selon Sue LeBeau, la pénurie de personnel est la raison pour laquelle il y a un si grand nombre de patients en attente d’une chirurgie en Ontario.

On n’est pas capable d’avoir le personnel dans le secteur des hôpitaux , affirme-t-elle. Pourquoi est-ce que ce serait mieux de créer un système parallèle ?

Elle croit que la répartition des chirurgies pourrait devenir un enjeu d’importance si son secteur perd des travailleurs.

Si on distribue les chirurgies, distribuons les cas complexes aussi , réclame-t-elle.

Elle précise qu’en distribuant le surplus de chirurgies faciles aux cliniques privées, le coût des soins par cas augmente et les hôpitaux sont pris avec [les chirurgies complexes] sans nécessairement avoir les fonds pour bien les faire.

Avec les informations de Bienvenu Senga et Camille Gris Roy