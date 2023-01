Prime coupée au Centre antipoison : une décision injustifiable, selon les oppositions

Radio-Canada rapportait lundi que le ministère allait couper cette prime aux quelque 25 infirmières du Centre antipoison dès le 31 mars. Non conventionnée, cette bonification salariale de soins critiques est jugée non conforme par le gouvernement, et ce même si elle est versée par le CIUSSS de la Capitale-Nationale depuis au moins 10 ans.

C'est une mauvaise décision. Si tu ne peux pas aider, au moins ne nuie pas. C'est une décision qui, pour quelques milliers de dollars, va nuire et met à risque un centre qui fonctionne très bien et qui sauve des vies chaque jour , a réagi le député solidaire Vincent Marrissal.

Le député de Québec solidaire Vincent Marissal. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Le député de Rosemont avait été informé de la situation par la direction du Centre antipoison du Québec l'automne dernier.

Il est selon lui difficile de croire que le ministre de la Santé, Christian Dubé, n'était pas au courant de la décision prise par son ministère. J'ai remis une lettre au ministre le 10 décembre, en main propre, au dernier jour de la session parlementaire à Québec , a-t-il confié.

« Je lui ai demandé de regarder et de reconsidérer. Visiblement, soit il n'a pas lu la lettre, soit il a décidé de ne pas reconsidérer. » — Une citation de Vincent Marrissal, député de Rosemont, Québec solidaire

M. Marrissal tient en haute estime le Centre antipoison du Québec. Il le perçoit comme un grand succès dans le réseau de la santé. Il rappelle que ses employés travaillent jour et nuit en collaboration avec les professionnels de la santé, dont les urgentologues et les intensivistes en situation d'urgence lorsque de toxines sont impliquées.

Aucune raison

L'une des craintes du Centre antipoison du Québec est de perdre une partie de son personnel qualifié à la suite de cette coupure de salaire. Déjà, la direction rapporte un départ et d'autres menacent de suivre. Dre Maude St-Onge, directrice médicale au Centre antipoison, a rappelé qu'il n'existe aucune formation spécialisée en toxicologie pour les infirmières au Canada.

La formation se fait donc en majorité à l'interne, une fois le personnel embauché. Chaque départ fait mal, insiste-t-elle. C'est une formation de longue haleine, mais en plus l'expérience joue pour beaucoup. Dans ce contexte, la rétention de personnel est particulièrement critique pour le Centre antipoison.

La Dre Maude St-Onge craint un exode des infirmières si la prime est abolie le 31 mars. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Chez les libéraux, le porte-parole en matière de Santé, André Fortin, ne voit aucune raison logique qui pourrait justifier le retrait de la prime considérant cet enjeu de rétention.

Ce centre-là a une expertise, une valeur indénidable. Il faut mettre tous les efforts pour qu'il puisse recruter et garder son personnel. [...] Il n'y a aucune raison dans le contexte actuel de couper ce salaire-là , a-t-il commenté. Il avait également un message pour le ministre Christian Dubé. Vous risquez de perdre leur expertise, de réduire la qualité du service et d'envoyer plus de patients aux urgences.

En 2021, le Centre antipoison du Québec a reçu plus de 50 000 appels.

Le personnel du Centre antipoison du Québec a traité plus de 50 000 appels en 2021. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Le Parti québécois était tout aussi consterné par la situation. Il y a quelque chose qui est absolument aberrant , a tonné le député Joël Arseneau. C'est un peu comme l'épisode des toasts où on cherche les poux chez les infirmières dont on a tellement besoin, a-t-il ironisé. Mais là c'est pas une administation régionale ou locale qui intervient, c'est le ministère de la Santé qui intervient.

Selon M. Arseneau, le problème qu'il qualifie de technicalité administrative pourrait être résolu facilement avec l'intervention du gouvernement, et donc du ministre de la Santé.

Prêt à négocier

Invité à réagir, le cabinet du ministre Christian Dubé ne s'est pas engagé à revoir la décision.

Il a cependant assuré qu'il allait entamer des discussions avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale. Dans ce cas en particulier, il y a des discussions entre le ministère et le CIUSSS en ce moment pour s’assurer de conserver l’expertise au sein du Centre antipoison. Le tout pourra être discuté dans le cadre des négociations qui s’amorcent , a indiqué son attaché de presse dans un courriel envoyé à Radio-Canada.

Le Centre antipoison du Québec réclame non seulement le maintien de la prime, mais aussi un statut particulier et provinciale. Bien qu'il soit basé à Québec relevant d'un établissement de santé régional, il répond à l'ensemble de de la province.

On reconnaît le travail important réalisé par les infirmières au Centre antipoison de Québec et l'apport qu'elles ont dans les services aux citoyens , a ajouté le cabinet, qui rappelle toutefois l'importance du respect des conventions collectives. Les établissements doivent respecter les conventions collectives en vigueur pour chaque poste, ce que les syndicats demandent en temps normal.

