Le policier du SPS Alexandre L. Côté coupable de voies de fait simples

Le policier et son collègue, Vincent Rheault-Poirier, étaient intervenus dans un logement de la rue Alexandre de Sherbrooke après avoir été appelés en renfort par deux autres policiers. Ils tentaient d'intervenir auprès d'un individu armé de deux couteaux, qui semblait en crise.

Alexandre L. Côté et Vincent Rheault-Poirier comparaissaient lundi au palais de justice de Granby pour obtenir leur verdict quant aux accusations de voies de fait simples qui pendaient contre eux.

La juge Julie Beauchesne n'a d'abord pas cru la version du premier policier, qui a donné un coup de pied à sa victime lors d'une intervention policière. Elle a plutôt déterminé qu'Alexandre L. Côté avait eu une réaction « démesurée » et que son explication était « à la limite farfelue ».

Lorsque l'individu fut maîtrisé, c'est là que certains événements ont été commis par le constable Côté, explique pour sa part le procureur aux poursuites criminelles et pénales, Éric Bernier. On parle d'un coup de pied asséné à la tête, alors qu'il était maîtrisé.

L'agent Côté a présenté une défense d'accident qui était incompatible avec des versions préalablement fournies, ajoute-t-il. Il y avait aussi certaines contradictions et invraisemblances pendant son témoignage.

Il sera de retour en cour en février, et s'expose à une peine maximale de prison de deux ans moins un jour. Il pourrait cependant obtenir une absolution pour son geste.

« Il y a peu d'accusations de cette nature-là. L'immense majorité des policiers travaillent dans des conditions extrêmement difficiles et sont capables de respecter les règles et les bonnes pratiques en la matière. De telles accusations et condamnations sont extrêmement minoritaires. » — Une citation de Me Éric Bernier, procureur aux poursuites criminelles et pénales

Vincent Rheault-Poirier acquitté

Quant à Vincent Rheault-Poirier, il a pour sa part été acquitté par la juge. Il a expliqué qu'il avait mis sa main au visage de la victime pour éviter que celui-ci ne lui crache au visage, version des faits que la juge a acceptée.

La preuve initialement administrée parlait d'une force appliquée à un individu maîtrisé, explique Me Bernier. On parlait d'un coup au visage. Or, à la suite de la présentation de la preuve et de l'expertise en emploi de la force, la preuve retenue est qu'il n'y a pas eu de force excessive déployée par Vincent Rheault-Poirier.

Ce sont les premiers policiers arrivés sur les lieux de l'intervention qui ont rapporté les gestes d'Alexandre L. Côté et de Vincent Rheault-Poirier à leurs supérieurs, après avoir fait un bilan des faits. Ils ont également témoigné au cours du procès.

Là encore, la juge Beauchesne a rapporté qu'Alexandre L. Côté avait eu une réaction « démesurée » lorsqu'il a appris que ses collègues avaient rapporté leurs actions. Cet élan de colère donne à penser qu’il a quelque chose à cacher et ne veut pas se faire prendre. En quoi un collègue qui se réfère à un supérieur pour un geste accidentel est-il un traître, un mouchard? a expliqué la juge, en cour.

Alexandre L. Côté et de Vincent Rheault-Poirier avaient été affectés à des tâches administratives le temps des procédures judiciaires. Le SPS dit qu'il prendra connaissance du jugement de 20 pages avant de faire tout commentaire.

Avec les informations de Marion Bérubé