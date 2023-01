BRP investit 12 millions de dollars à Shawinigan

Ces fonds serviront principalement à améliorer la technologie sur les lignes de production, dans un contexte où l’entreprise veut jouer un rôle de premier plan dans l’électrification des véhicules hors route motorisés.

BRP n’est pas la seule entreprise à s’intéresser à l’électrification des véhicules moteurs. C’est notamment le cas de Taïga Motors qui prévoit s'installer à Shawinigan. Le ministre François-Philippe Champagne voit le tout d’un bon œil et croit que cette annonce va positionner Shawinigan dans ce secteur d’avenir , dit-il.

Le ministre François-Philippe Champagne estime que cet investissement va consolider la position de Shawinigan dans ce secteur d'avenir. Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Quand on crée un écosystème, on attire des talents. Plusieurs entreprises de Shawinigan sont déjà dans l’aérospatiale. Maintenant, on veut développer une filière dans l’électromécanique qui était chez nous depuis longtemps. Mais là, avec BRP, ça va être sur toutes les lèvres. Je vous le dis, j’étais au Japon, et on me parlait de Shawinigan!

L’entreprise a bon espoir de réussir à trouver la main-d'oeuvre nécessaire pour les 50 postes actuellement à pourvoir. BRP Megatech est l’un des plus importants employeurs privés de Shawinigan, avec 360 employés, dont 150 nouvelles embauches dans la dernière année. Un contexte qui réjouit le maire de la Cité de l’énergie, Michel Angers.

C'est une excellente nouvelle et ça prouve hors de tout doute que Shawinigan va se positionner dans la future zone d'innovation en électrification des transports , a noté le maire Angers.

La filiale BRP Megatech a vu le jour à la fin de l’année dernière avec l’acquisition par BRP de son fournisseur Kongsberg.

Avec des informations de Marie-Ève Trudel