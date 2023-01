Une meute de coyotes au Mont-Bellevue?

De loin, il croyait avoir affaire à deux chiens. Mais en s'approchant de plus près, Frédéric Gaxotte a eu la surprise de constater qu'il s'agissait plutôt d'animaux sauvages. « J'ai réalisé que ce n'étaient pas des chiens, qu'il y en avait au moins six. Et sur le coup, je me suis dit que c'étaient des coyotes, ça me semblait logique. Mais ils étaient très hauts sur pattes, et ils étaient en meute. Étaient-ce des loups? Des coyotes? Un mélange des deux? »

Frédéric Gaxotte circulait en vélo à pneus surdimensionnés (fat bike) dans les sentiers du Mont-Bellevue à la nuit tombée, une activité qu'il pratique régulièrement. C'était toutefois la première fois qu'il apercevait une meute du genre à la montagne.

J'ai fait demi-tour tranquillement et j'ai descendu la montagne assez rapidement , souligne-t-il. Ils me bloquaient le chemin. J'ai regardé leur comportement les premières secondes en me reculant tranquillement et en les éclairant avec ma lumière.

« Peur? Non. Mais disons que ça ne me tentait pas de rester là! » — Une citation de Frédéric Gaxotte

Frédéric Gaxotte n'était pas surpris outre mesure d'apercevoir ces animaux sauvages, puisque ces derniers se rapprochent de plus en plus des zones habitées. Néanmoins, c'est la grosseur de la meute qui l'a frappé. En meute comme ça, et qu'ils ne se sauvent pas? Ça m'a un peu dérangé. Ils n'avaient pas l'air d'avoir peur de moi, pas du tout!

Son expérience ne l'empêchera toutefois pas de rouler de nouveau au Mont-Bellevue. Il songe même à tenter de retrouver des traces pour savoir s'il s'agissait bel et bien de coyotes. Ça reste sécuritaire, car ça reste exceptionnel comme rencontre. Le conseil serait de ne pas y aller seul, et d'avoir une lumière.

Contactée par Radio-Canada, la directrice générale du regroupement du parc du Mont-Bellevue, Nathalie Roy, indique que c'est la première fois qu'elle entend parler d'une rencontre potentielle entre un utilisateur et un coyote.

Ni les patrouilleurs ni les autres utilisateurs des sentiers n'ont d'ailleurs rapporté la présence d'un tel animal, précise-t-elle.

Elle se dit cependant peu surprise des propos de Frédéric Gaxotte, puisque de nombreuses espèces animales vivent au Mont-Bellevue. Elle rappelle de s'éloigner des animaux sauvages et de ne pas les nourrir.

Des animaux opportunistes , selon un expert

Le biologiste à l’Université de Sherbrooke et responsable scientifique du plan de suivi de l’intégrité écologique du parc du Mont-Bellevue, Patrice Bourgault, se dit aussi peu surpris par les propos de Frédéric Gaxotte. Il indique qu’on observe régulièrement des coyotes et d’autres espèces parfois surprenantes, comme l’ours et le pékan, dans le parc.

Selon lui, le coyote est toutefois très discret et peureux, et se tient peu dans les sentiers principaux du parc du Mont-Bellevue. Il reste plutôt en périphérie, dans le secteur de l’Université de Sherbrooke. Cette présence de coyotes s’expliquerait en partie par l’abondance de cerfs de Virginie dans ce coin de la Ville.

« Ce sont des animaux très opportunistes. Ce qu’ils recherchent, c’est la nourriture. Dans le Mont-Bellevue, le cerf est très présent, donc on peut présumer que les coyotes vont faire des incursions fréquentes dans le parc à la recherche de proies. » — Une citation de Patrice Bourgault, biologiste à l’Université de Sherbrooke et responsable scientifique du plan de suivi de l’intégrité écologique du parc du Mont-Bellevue

Des coyotes aperçus au Mont-Bellevue? ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Vivement le retour Des coyotes aperçus au Mont-Bellevue?. Contenu audio de 9 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 9 minutes

Conseils pour éviter les attaques

Le chargé de projet à l’intendance des terres pour Conservation de la nature Canada, Claude Drolet, abonde dans le même sens.

Ce n’est pas surprenant de côtoyer de plus en plus de coyotes en milieu urbain ou périurbain. C’est sûr que six, c’est un peu surprenant, mais ce n’est pas inattendu , constate-t-il.

Même si les attaques de coyotes contre les humains sont rares, il rappelle également certains conseils de sécurité pour éviter les problèmes.

Ne jamais se retourner. Faire dos et s’enfuir devant un coyote ou plusieurs peut être risqué. On agit comme une proie, donc ce n’est pas surprenant qu’il se mette en chasse. Faire du bruit, montrer qu’on est imposant. Si on a une clochette, un cellulaire, on peut activer une sonnerie. Généralement, ces animaux-là ont plus peur de nous qu’on a peur d’eux, mais il faut quand même manifester notre présence pour les dissuader et les faire fuir le plus possible , soutient-il.

Un animal, un chat, un chien, peut être une proie du coyote, selon la grosseur du chien. Il faut faire attention de toujours garder nos animaux en laisse, surtout lorsqu’on est en milieu naturel, où on a la possibilité de rencontrer des coyotes. Évidemment, si on voit des coyotes, ne pas s’imposer entre le chien en laisse et le coyote, car c’est nous qui pourrions être victimes, à ce moment-là. On essaie de faire fuir le coyote le plus possible en faisant du bruit , ajoute-t-il.

Le site web de la Ville de Sherbrooke mentionne par ailleurs la possibilité d’observer des coyotes dans les boisés urbains, comme le parc du Bois-Beckett . La Ville précisant également que le coyote est de nature timide et qu’il joue un rôle important dans le maintien de l’équilibre écologique.

Avec les informations de Marie-France Martel