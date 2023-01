Justin Trudeau ne ferme pas la porte à l’envoi de chars d’assaut en Ukraine

La question fait suite à un article paru dans le Globe and Mail lundi matin. Selon le quotidien, le président Volodymyr Zelensky presse le Canada de lui envoyer quelques-uns de ses 82 chars d’assaut Leopard-2.

Justin Trudeau a assuré que son administration comptait bien regarder toutes les demandes , mais il a aussi rappelé qu’il y a des étapes à suivre .

En effet, un obstacle majeur pourrait empêcher l’envoi de chars Leopard-2 en Ukraine : l’Allemagne, où ces chars sont fabriqués, ne permet pas aux pays qui lui ont acheté ces équipements de les exporter à leur tour dans un pays tiers.

Le chancelier allemand, Olaf Scholz, dit craindre une escalade du conflit en Ukraine.

Il n’est cependant pas impossible que l’Allemagne, pressée par la communauté internationale, change d’avis dans les prochains jours.

Pression « très forte » des alliés

Lundi matin, le premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, en visite en Allemagne, a exhorté Berlin à envoyer à l’Ukraine toutes les armes dont le pays a besoin, y compris des chars.

Plus tard dans la journée, d’autres voix y ont fait écho. La Finlande attend l'aval en ce sens de l'Allemagne, a indiqué le ministre finlandais de la Défense, Mikko Savola.

À Londres, le ministre britannique de la Défense a accentué la pression sur Berlin : Tout cela dépend actuellement des décisions du gouvernement allemand – pas seulement si les Allemands vont fournir leurs propres Leopards, mais s'ils vont donner ou non leur autorisation à d'autres. J'appelle mes collègues allemands à le faire .

Les Britanniques sont d'ailleurs devenus les premiers à annoncer l'envoi de chars lourds, soit les Challenger-2, samedi.

Le Royaume-Uni a confirmé samedi son intention d'envoyer des Challenger-2 en Ukraine. Photo : Getty Images / AFP/ADRIAN DENNIS

« La pression est très forte sur l'Allemagne », explique Justin Massie, co-directeur du Réseau d'analyse stratégique et professeur titulaire de science politique à l'Université du Québec à Montréal, de passage à l'émission Midi Info, lundi.

Berlin a d'ailleurs déjà changé de stratégie depuis le début de la guerre, alors qu'elle n'avait consenti au départ qu'à l'envoi de 5000 casques pour les Ukrainiens. Elle a depuis envoyé différents types d'équipement, encouragée par une « normalisation de l'aide », estime Justin Massie, qui ajoute que l'Allemagne a bien vu que la Russie comptait continuer ses attaques en Ukraine, peu importe l'aide occidentale.

Enfin, une dernière condition d'Olaf Scholz pourrait bientôt être remplie, soit que les Américains envoient eux aussi des chars d'assaut lourds. Pour l'instant, les États-Unis ont consenti à envoyer des chars légers, les Bradley, mais les discussions pourraient avancer vendredi, lors d'une rencontre entre plusieurs ministres de la Défense des pays alliés de Kiev, selon Justin Massie.

Bien qu’il ait montré une ouverture lundi matin pour l’envoi de chars Leopard-2 en Ukraine, le premier ministre Justin Trudeau n’a pas appelé le chancelier allemand à changer sa politique concernant cet équipement militaire, contrairement à ses homologues polonais, finlandais et britannique.

Une douzaine de pays possèdent des chars d'assaut de type Leopard-2, fabriqués en Allemagne. Photo : Getty Images / Sean Gallup

À ce jour, en plus de la formation et de l'envoi de différents types d'équipements militaires, le Canada a envoyé 39 véhicules blindés de transport. Selon Justin Massie, on ignore combien des 82 Leopold-2 du Canada sont fonctionnels.

« Mais je pense que peu importe leur qualité, même si juste une dizaine fonctionne, c'est mieux de les fournir que de les laisser dans le hangar. » — Une citation de Justin Massie, co-directeur du Réseau d'analyse stratégique et professeur titulaire de science politique à l'Université du Québec à Montréal

Pourquoi des chars Leopard-2 et pourquoi maintenant?

Ce n'est pas anodin si le président ukrainien Volodymyr Zelensky insite pour obtenir des Leopard-2 à ce stade-ci de la guerre, près d'un an après l'invasion russe.

Premièrement, les Ukrainiens avaient déjà des chars d'assaut, mais d'origine soviétique, qu'ils utilisent depuis le début du conflit et qui ont besoin d'être remplacés. Les chars occidentaux leur sont « clairement supérieurs », soutient Justin Massie.

Ensuite, les Russes comme les Ukrainiens se préparent présentement à « la contre-offensive » qui devrait avoir lieu au printemps prochain.

« Les Ukrainiens anticipent que les Russes sont en train de mobiliser beaucoup de troupes avec leur conscription partielle, explique Justin Massie. [Les Russes] vont vouloir faire des gains majeurs en utilisant le nombre comme stratégie. Et du côté ukrainien, on veut libérer des territoires quand la température va être plus clémente. »

« On veut pas juste être en défensive, mais aussi libérer du territoire conquis par la Russie depuis le début de la guerre. C’est ce qui se profile présentement. Les deux côtés renflouent les armes. » — Une citation de Justin Massie, co-directeur du Réseau d'analyse stratégique et professeur titulaire de science politique à l'Université du Québec à Montréal

Et enfin, une douzaine de pays possède des chars allemands Leopold-2 et le fait de recevoir un nombre important de chars identiques présente plusieurs avantages. « Si un pool de 12 pays, dont l'Allemagne qui en a beaucoup, en envoie, c'est beaucoup plus facile d'approvisionner les Ukrainiens de manière continue dans les prochains mois », explique l'expert, notamment en termes de pièces et de munitions.

Sans parler de la formation, qui peut retarder considérablement l'utilisation des chars après l'envoi. « L’idéal du Leopard-2, c’est que c'est une seule formation pour plusieurs chars », précise-t-il.

Qui plus est, toujours selon Justin Massie, le Leopard-2 est plus facile d'entretien que les chars américains.

Vladimir Poutine a de son côté dénoncé les livraisons croissantes d'armes occidentales à l'Ukraine, le Kremlin jurant que les chars promis à Kiev brûleront sur le champ de bataille.