La Ville de Québec pourrait ramener les itinérants à l’église Saint-Roch

La Ville de Québec souhaite louer le sous-sol de l'église Saint-Roch, qui abritait jusqu’à récemment l’organisme Le Local, afin d'y accueillir des projets communautaires, sociaux et culturels. Un nouveau centre de jour pour personnes en situation d’itinérance pourrait entre autres y être aménagé.

La Municipalité a conclu le 8 décembre dernier une promesse de location avec la Fabrique de la paroisse Sainte-Marie-de-l’Incarnation, qui est propriétaire du bâtiment situé entre les rues Saint-Joseph Est et Saint-François Est, dans le quartier Saint-Roch.

Elle consiste en un bail d’une durée de dix ans assorti de deux options de renouvellement de cinq ans chacune, pour un loyer semi-brut annuel de 160 000 $, plus les taxes applicables, pour la première année.

Projet par et pour le milieu

La membre du comité exécutif responsable du développement social et communautaire à la Ville de Québec, Marie-Pierre Boucher, a précisé qu’aucun projet n’avait encore été identifié, mais l’idée d’accueillir un organisme d’aide aux personnes en situation d’itinérance fait partie des scénarios envisagés.

On veut vraiment travailler avec les partenaires, avec le milieu. C'est un projet qu'on veut faire par et pour le milieu. [Les espaces loués] pourraient accueillir des organismes en milieu culturel, des organismes qui œuvrent auprès des personnes en situation d'itinérance, des organismes qui travaillent pour les familles , a énuméré Mme Boucher lors d’un point de presse lundi après-midi.

La Ville de Québec veut louer la quasi-totalité du sous-sol de l'église Saint-Roch afin d'y aménager un centre de jour pour personnes en situation d'itinérance. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Olivier Bouchard

La promesse de location sera soumise à l’approbation des élus municipaux lors de la séance ordinaire prévue pour ce lundi à l’Hôtel de Ville de Québec.

Dans un sommaire décisionnel du Conseil d’agglomération de Québec daté du 21 décembre qui a été mis en ligne lundi, il est écrit que les lieux loués pourront servir pour l'ensemble des usages actuellement autorisés en vertu du règlement de zonage municipal applicable à l'immeuble et comme établissement de santé sans hébergement . Le document donne en exemple l’aménagement d’un centre de jour pour personnes en situation d'itinérance.

En revanche, les espaces que la Ville souhaite louer ne pourront être utilisés comme site supervisé de consommation de drogues ni comme centre d’hébergement, lieu d’habitation ou tout autre usage allant à l’encontre de la mission de la Fabrique.

160 000 $ par année

Les espaces que la Ville désire louer représentent la totalité du sous-sol de l’église Saint-Roch, à l’exception de la crypte et de l’escalier donnant accès au maître-autel ainsi que ses locaux de rangement adjacents.

Le montant du bail de 160 000 $ inclut tous les frais d’entretien et d’exploitation relatifs à l’immeuble et à son occupation, à l’exception, pour les lieux loués, des coûts d’énergie, des réparations mineures et de l’entretien ménager .

Lors de la séance du conseil municipal du 20 décembre dernier, le maire Bruno Marchand avait été interpellé par de nombreux citoyens au sujet de la fermeture du Local. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Si elle obtient le feu vert du conseil municipal, la Ville acquittera un loyer additionnel d’environ 20 000 $ par année, payable par versements mensuels égaux, correspondant à la facture de consommation d’énergie des lieux loués (électricité, gaz ou autre).

À partir de la deuxième année du bail, il est prévu que le loyer semi-brut annuel sera majoré du montant le plus élevé entre la variation de l’indice des prix à la consommation ou une augmentation de 2 %.

Au loyer semi-brut annuel, s'ajoute un loyer additionnel estimé à 20 000 $, plus les taxes applicables, pour la consommation d'énergie des lieux loués, ajusté annuellement en fonction de la consommation d'énergie réelle, le tout selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées dans la promesse de location , précise le sommaire décisionnel.

Condition

Même si la promesse de location est avalisée par le conseil municipal, la signature du bail sera conditionnelle à une vérification des lieux visés par le contrat quant à leur état et à la faisabilité du projet de réaménagement de la Ville. La vérification devra être réalisée dans les 90 jours suivant la date d’acceptation de la présente promesse.

À noter que la promesse de location prévoit l’inclusion, dans le bail, d’une clause exonérant et tenant indemne la Fabrique de toute responsabilité et de tout dommage pouvant découler de tout usage implanté par la Ville dans les lieux loués.

Contrairement au refuge de Lauberivière (photo), la ressource pour personnes en itinérance que souhaite aménager la Ville de Québec n'offrira pas de service d'hébergement. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Louis Gagné

Lors de l’annonce de la fermeture de l’organisme Le Local, en mai 2022, le curé alors responsable de l’église Saint-Roch, l’abbé Michel Drouin, s’était plaint des dégâts provoqués par une partie de la clientèle, faisant notamment allusion à du mobilier abîmé et à des fenêtres cassées.

Il avait mentionné que la paroisse allait devoir dépenser entre 25 000 $ et 30 000 $ pour remettre les lieux en état.

La fermeture du local, en juin dernier, a créé un vide important dans les ressources pour personnes en situation d'itinérance de la capitale.

Avec la collaboration de Louise Boisvert et d’Alexane Drolet