La couverture ambulancière de nuit réduite dans sept villages de L’Islet

C'est l'une des conséquences des changements d'horaires des ambulanciers de la région annoncée par le gouvernement du Québec en juin dernier.

Les ambulanciers ont vu leurs horaires de faction être modifiés pour des horaires de jour. Le 31 mars au plus tard, ils seront en poste de 6 h à 18 h.

L’horaire de faction oblige un ambulancier à demeurer disponible 24 heures sur 24, sept jours d’affilée. Il doit être en mesure de rejoindre la caserne en cinq minutes pour répondre aux appels d’urgence.

Ainsi, le service ambulancier situé à Saint-Fabien-de-Panet sera inaccessible le soir et la nuit. Les territoires de Saint-Just-de-Bretenières, Lac-Frontière, Sainte-Lucie-de-Beauregard, Saint-Paul-de-Montminy, Sainte-Apolline-de-Patton, Saint-Fabien-de-Panet et Saint-Magloire-de-Bellechasse ne seront plus desservis la moitié de la journée.

Ces secteurs seront desservis par des secteurs avoisinants, ce qui devrait retarder de 30 à 45 minutes les interventions ambulancières de 18 h à 6 h.

Toute la nuit, le camion qui est ici [Saint-Fabien-de-Panet], il n'aura pas d'ambulancier à l'intérieur pour pouvoir desservir la population , précise Stéphanie Roy, ambulancière d'Ambulances L'Islet-Sud depuis 12 ans.

Environ 4000 habitants devraient être touchés par ces changements. Entre 100 et 150 appels seront redirigés, d'après Mme Roy. Ça va devoir être les camions d’Armagh, Saint-Pamphile et Sainte-Justine qui vont devoir desservir notre territoire , déplore l'ambulancière.

L'objectif du gouvernement dans ces changements d'horaires était de bonifier la présence ambulancière et d'améliorer les conditions de travail des paramédicaux. Or, dans le cas de Saint-Fabien-de-Panet, l'offre sera augmentée seulement pendant une demi-journée, selon Stéphanie Roy. Chaque seconde compte. C'est ce qu'on voulait, mais une augmentation d'un horaire de 24 heures et non seulement le jour, pour l'enlever complètement la nuit.

Inquiétudes

Règle générale : les interventions de nuits sont plus graves que les interventions de jour, rappelle le superviseur d'ambulances L'Islet-Sud, Mario Robitaille. C'est souvent des appels qui sont plus urgents de nuit. Les gens qui ont des petits bobos bien bénins qui durent depuis 2 semaines, ils n'appellent pas la nuit, ils appellent de jour. La nuit, c'est souvent des problèmes plus graves.

Ça nous fait très peur , ajoute la directrice générale de Saint-Fabien-de-Panet, Annick Grégoire-Bégin. On a présentement le service et on n'en aura plus. C'est un délai minimum de 30 minutes. C'est un moins pour Saint-Fabien et les municipalités qui nous entourent.

Avec le départ des ambulanciers la nuit, Saint-Fabien-de-Panet n'aura plus de service de premier répondant à partir du 31 mars, selon la directrice. On nous a mentionné que ça pourrait pallier en attente de l'arrivée des ambulances. Comment on va en avoir à Saint-Fabien, quand on sait que ça va prendre 30 minutes, 1 heure avant que les services ambulanciers viennent à leur rescousse?

La Municipalité convient qu'il ne sera pas facile de trouver des premiers répondants. Les premiers répondants ne sont pas des ambulanciers, ça me fait peur qu'on leur mette cette pression-là.

Elle demande au CISSS de Chaudière-Appalaches de faire marche arrière.

Le CISSS se défend

Par courriel, le CISSS a tenu à rectifier cette sortie des ambulanciers. Il est d’abord inexact de prétendre qu’il n’y aura pas de couverture ambulancière dans Montmagny-Sud la nuit, alors que la gestion des appels d’urgence, avec le nouveau modèle de déploiement dynamique, doit être vue plus largement , écrit la porte-parole du CISSS de Chaudière-Appalaches, Maryse Rodrigue.

« Le déploiement dynamique prend en compte la distance et le niveau d'urgence de chaque appel. Donc, tous les véhicules ambulanciers de la région seront amenés à travailler ensemble pour assurer les services aux citoyens en affectant l’ambulance la plus adéquate. » — Une citation de Maryse Rodrigue, porte-parole du CISSS de Chaudière-Appalaches

Elle ajoute que les ambulanciers ont toujours la possibilité, s'ils le désirent, de continuer d'opter pour des horaires de faction.

Le CISSS a toujours dit, depuis l’annonce ministérielle de juin 2022 aux différents acteurs concernés, que cette transformation n’était pas un passage obligé. Le statu quo avec le maintien des horaires à faction plutôt qu’à l’heure est possible.

Le CISSS conclut en se montrant convaincu que ces changements d'horaires seront bénéfiques pour les citoyens, de même que pour l'attrait du métier d'ambulancier.

