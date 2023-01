Un étudiant de Toronto poursuit la police pour voie de fait et profilage racial

L’avocat d’Hasani O’Gilvie allègue que trois policiers ont plaqué son client au sol avec un genou sur le cou et qu'ils ont utilisé un pistolet à impulsion électrique à cinq reprises sur lui, avant de finalement réaliser qu’ils avaient fait erreur sur la personne. Sa famille réclame plus de deux millions de dollars au Service de police de Toronto.

Notre fils a été agressé de façon brutale, et nous sommes ici aujourd’hui pour braquer un projecteur sur les actions des policiers qui ont fait le serment de servir et protéger [la population] , a déclaré la mère d’Hasani O’Gilvie, Christine O’Gilvie, lundi.

Elle tenait lundi une conférence de presse en compagnie de son mari et de leur avocat, Me David Shellnutt. Elle a expliqué que son fils n’était pas là, car l’expérience qu’il a vécue était encore trop douloureuse pour qu’il en parle.

L’incident à l’origine de la poursuite s’est produit le 12 août 2021, alors que Hasani O’Gilvie se rendait à l’Université de Toronto, où il étudie.

Selon un grief déposé cet été à la Cour supérieure de l’Ontario, une policière l’aurait interpellé et sommé de s’identifier, mais ne l’aurait pas cru lorsqu’il s’est identifié.

Deux autres policiers seraient ensuite intervenus et auraient plaqué l’étudiant au sol. Un agent aurait alors mis sur genou son cou et aurait déchargé son pistolet à impulsion électrique directement sur Hasani O’Gilvie à plusieurs reprises, alors qu’il était immobilisé et en train de se faire menotter par les deux autres agents.

Selon la plainte, les policiers auraient ensuite illégalement fouillé le sac du jeune homme pour confirmer son identité, avant de s’excuser et de le laisser partir.

Me Shellnutt dit que son client avait levé les mains devant lui pour montrer qu'il ne résistait pas dès le début de la confrontation, et qu'il était immobile, les mains dans le dos, lorsqu'il a subi cinq décharges de pistolet à impulsion électrique.

« M.O’Gilvie a été illégalement détenu, [...] il a subi de sérieuses blessures physiques et psychologiques en raison de cet incident. Il n’a jamais été accusé d’une quelconque infraction. » — Une citation de Extrait de l’énoncé de la plainte de Christine et Hasani O’Gilvie

Ces allégations n’ont pas été prouvées en cour. Le Service de police de Toronto (TPS) dit qu'il ne peut commenter l'affaire puisqu'elle fait l'objet d'une procédure en justice civile ainsi que d'une procédure devant le tribunal disciplinaire du TPS.

Hasani O’Gilvie et sa mère poursuivent le Service de police de Toronto ainsi que les agents Seth Rietkoetter, Rachel Saliba et Jilian Baquiran au civil.

Ils réclament des dommages et intérêts pour négligence, voie de fait, actes de violence, souffrance et douleur. Ils allèguent aussi que le TPS et les trois agents sont coupables de discrimination, harcèlement et profilage racial, ce qui constitue une infraction au Code des droits de la personne de l’Ontario.

Mon coeur est lourd, mais il est également plein de détermination. [...] Si l’expérience que moi et mon fils avons vécue peut empêcher même un seul autre jeune Noir d’être traité de cette façon, tout cela en aura valu la peine , a déclaré Mme O’Gilvie.

Une enquête indépendante qui s’étire

Me Dave Shellnutt dit qu’une plainte a été déposée devant le Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police (BDIEP) en 2021.

Me Schellnutt dit que le Bureau a été initialement prompt à répondre à la plainte, mais que le processus piétine maintenant depuis des mois. Selon lui, les audiences ne reprendront pas avant février 2024.

Ça fait 17 mois; 17 mois que ces policiers ont brutalement attaqué mon fils, et ils n’ont toujours pas eu de comptes à rendre , clame Christine O’Gilvie. Je pose la question : où est la justice là-dedans?

Me Shellnutt affirme qu’il existe des vidéos de l’incident captées par les caméras corporelles des policiers qui corroborent la version des faits de Hasani O’Gilvie. Il dit qu’il les a vues dans le cadre de la procédure du BDEIP , mais qu’il n’a pas le droit de les partager ni de révéler exactement ce qu’il y a dessus.

Une demande pour rendre ces vidéos publiques en vertu de la Loi sur l’accès à l’information a été refusée. Par courriel, le TPS affirme que ces vidéos en sont exemptées, car elles sont liées à une affaire qui se trouve présentement devant le Tribunal disciplinaire.

Une famille ébranlée

Hasani O’Gilvie, qui a aujourd’hui 27 ans, a été décrit par sa mère comme un jeune homme introverti et respectueux, qui a toujours été obéissant.

Quand il m’a dit [ce qui s’est passé…], j’ai été paralysée. [...] Je ne peux pas mettre en mots le choc, l'incrédulité, la consternation; tous les sentiments mélangés que j’ai ressentis , raconte Christine O’Gilvie.

Elle dit que son fils était tellement ébranlé par l’incident qu’il a suspendu ses études pendant plus d’un an et qu’il est devenu plus renfermé sur lui-même. Son père a remarqué qu’il devient maintenant hypervigilant quand il croise des policiers.

L’avocat des O’Gilvie dit qu’il espère que le chef de la police et les politiciens municipaux reconnaîtront que cet incident est un exemple [du profilage racial] pour lequel ils se sont excusés il y a sept mois .

Au lieu de simplement s’excuser et de tenir des conférences de presse au sujet de ces données, nous espérons qu’ils se pencheront sur comment ça touche les gens et qu’ils instaureront de vrais changements institutionnels , dit Me Shellnutt.

Avec des informations de Myriam Eddahia