La nouvelle police provinciale en Saskatchewan divise, selon un sondage

Le SMS est le nouveau service de police provincial promis par le gouvernement provincial en 2022. Il sera opérationnel à partir de 2026 et sera composé de 70 agents pour appuyer des corps policiers à travers la province. L'initiative coûtera 20 millions de dollars par an aux contribuables.

Le sondage a été mené par le Canadian Hub for Applied and Social Research, de l’Université de la Saskatchewan, pour le compte de CBC .

Il s’agit d’un sondage aléatoire auprès de 401 personnes effectué entre le 1er et le 20 décembre 2022. La marge d’erreur est de ± 4,89 %, 19 fois sur 20. Le sondage ne précise pas de quelle manière les répondants ont été interrogés.

Selon le directeur du Canadian Hub for Applied and Social Research, Jason Disano, les répondants viennent de plusieurs secteurs de la province et sont diversifiés en ce qui concerne l’âge, l’appartenance ethnique, le revenu et le genre.

Il affirme que cet élan tiède pour le SMS est en partie dû au fait que cette initiative ne verra pas le jour avant des années.

Le sondage indique aussi que plus de 86 % des répondants se sentent généralement en sécurité dans leur communauté.

Cependant, plus de 52 % d’entre eux sont d’avis qu’il y a eu un déclin en matière de sécurité en Saskatchewan au cours des 12 derniers mois.

Plusieurs des répondants affirment s'être sentis moins en sécurité au cours des 12 derniers mois. Ce sentiment est particulièrement ressenti parmi les 35 ans et plus. Photo : Canadian Hub for Applied and Social Research/ Université de la Saskatchewan

Jason Disano estime que cette perception peut être attribuée aux informations que le public consomme en ligne, sur les réseaux sociaux ou dans son entourage.

La majorité des répondants se disent satisfaits des services de police offerts dans la province, surtout les 35 ans et plus.

