Les cabines d’essayage qui ont disparu des friperies

Les acheteurs de certaines friperies remarquent que les cabines d'essayage, devenues inaccessibles dans la foulée des mesures sanitaires adoptées en 2020, sont fermées de façon permanente.

C'est ce qu'a remarqué Élisabeth Boileau lors d'une visite au Village des valeurs de Thunder Bay l'automne dernier.

Mme Boileau affirme que cette visite à la friperie a été une des premières occasions où elle a pu mettre à jour sa garde-robe depuis la naissance de sa fille, en 2020, et qu'elle cherchait des options abordables.

Elle s'attendait à pouvoir essayer certains articles avant de faire un achat, mais elle a été déçue d'apprendre que ce n'était pas possible dans ce magasin, qui avait supprimé ses cabines d’essayage.

Je ne vois aucun avantage pour le client, si ce n'est l'idée vague de protéger les gens contre la COVID-19 , affirme Mme Boileau.

Les clients du Village des valeurs ne sont pas les seuls à être perplexes.

Les cabines d'essayage ne sont pas davantage disponibles dans les friperies de l'Armée du salut à Thunder Bay, ce qui fait partie d'une tendance plus vaste, selon un porte-parole national de cette organisation, qui a également confirmé que les changements à long terme sont dus à des facteurs autres que les préoccupations en matière de santé.

La friperie de l'Armée du salut à Thunder Bay a appliqué la décision de l'ensemble de l'organisation de garder les cabines d’essayage fermées en permanence dans la plupart de ses succursales au Canada , indique par courriel Clara Pina, spécialiste nationale des communications de l’organisme.

Cette décision mûrement réfléchie a été prise pour faire de la place à une plus grande sélection de marchandises tout en répondant aux pénuries de personnel et à la prévention des pertes, qui sont malheureusement des problèmes auxquels nous avons continué à faire face en tant qu'organisation, même après la pandémie , ajoute-t-elle.

Le Village des valeurs n'a pas répondu à nos demandes d'entrevue.

L'expérience d'achat a-t-elle changé à jamais?

Au moins une friperie indépendante de Thunder Bay affirme qu'elle a aussi éliminé définitivement ses vestiaires parce que c'est préférable pour les affaires.

L'important, c'est la prévention des pertes , affirme Ken Paulusma, gérant de la friperie Twice As Nice, un petit magasin à but non lucratif situé dans le quartier sud de la ville.

Les propriétaires de ce magasin souhaitaient réduire les vols ainsi que les activités indésirables, notamment la consommation de drogue, dans ce magasin géré par des bénévoles, a-t-il expliqué.

M. Paulusma affirme que jusqu'à présent, les clients semblent accepter ce changement.

Avec nos prix, beaucoup de clients disent : "Je vais l'acheter et je me ferai rembourser si nécessaire." Nous recevons beaucoup de demandes de ce genre de la part de nombreux clients , explique-t-il.

Kelly Drennan, directrice fondatrice de Fashion Takes Action, une organisation qui fait la promotion de la mode durable, affirme qu'elle pense également que la plupart des acheteurs d'articles de seconde main vont s’adapter au changement.

Kelly Drennan est la directrice générale de Fashion Takes Action, un organisme qui milite pour la mode durable. Photo : CBC / Laura Clemmenson

Je pense que la COVID a changé une grande partie de l'expérience dans le domaine de la vente au détail , dit-elle, ajoutant qu'elle a remarqué la fermeture des cabines d'essayage au Village des valeurs dans son quartier de Toronto.

C'est certainement un inconvénient, mais je ne pense pas que cela va vraiment avoir un impact sur les raisons qui poussent les gens à acheter des articles d'occasion , dit-elle.

Pour éviter tout désagrément aux clients, l'Armée du salut a étendu sa politique d'échange à 15 jours, selon Mme Pina, et des miroirs supplémentaires sont en train d'être ajoutés dans les magasins.

Mme Boileau affirme que pour elle, il était déjà difficile de trouver le temps de se rendre dans un magasin et qu'elle a finalement décidé de ne pas tenter le coup : elle s’est retenue d’acheter les articles qui pourraient ne pas lui convenir.

Elle a dit qu'elle s'inquiète également de l'impact que ce changement pourrait avoir sur les personnes qui ont de faibles revenus, qui doivent déjà surmonter des obstacles pour acheter des vêtements abordables et qui pourraient être moins en mesure de retourner au magasin pour y faire un échange en raison de problèmes en matière de transport, par exemple.

Désormais, les clients ne peuvent plus essayer de vêtements dans plusieurs friperies comme celles de l'Armée du salut et du Village des valeurs. Photo : CBC / Amy Bradley

C'est une des raisons invoquées par Ewa Gulbinowicz, directrice générale de Community Clothing Assistance à Thunder Bay, pour justifier le fait que les vestiaires restent ouverts.

Cet organisme de bienfaisance – qui non seulement exploite un magasin mais qui a aussi pour mandat de fournir des vêtements à faible coût ou gratuitement aux familles dans le besoin – n'accepte pas les retours, dit-elle.

Et même s'il le faisait, certains de ses clients auraient de la difficulté à y rapporter un vêtement.

Ils doivent parfois prendre un bus et voyager à travers la ville. Et cela prend des heures , dit-elle.

Avec les informations d'Amy Hadley, CBC