Des enseignants d’écoles catholiques ne veulent plus utiliser des livres jugés transphobes

Des enseignants des écoles catholiques albertaines demandent à leur conseil scolaire d’arrêter d’utiliser les livres d’éducation religieuse Fully Alive, dont la version française porte le titre de Vivre pleinement, car ils les trouvent transphobes et homophobes, et la maison d’édition, Pearson Canada, en ayant suspendu la production.

La collection Fully Alive est une série de manuels scolaires et de ressources pédagogiques qui vise à enseigner des notions sur la sexualité, le mariage et la famille aux élèves de la première à la huitième année dans une perspective catholique.

Sa seule présence dans ma salle de classe me dérange , dit une enseignante qui a demandé que son identité soit protégée par crainte de représailles.

Elle craint que ce livre ne perturbe les jeunes enfants qui se posent des questions sur leur orientation sexuelle ou qui ont un membre de leur famille faisant partie de la communauté LGBTQ2+.

Le retrait de ce livre des écoles catholiques les rendra plus inclusives et sécuritaires , ajoute un enseignant d’une école catholique d’Edmonton.

Obligatoire dans les écoles catholiques d’Edmonton depuis 2021

Les sujets abordés dans Fully Alive ne mettent l'accent que sur les familles avec une mère et un père. Les élèves apprennent, entre autres, que la tâche principale d'une mère est de nourrir sa famille et de s’occuper des enfants.

La série est obligatoire dans les classes de première et deuxième année des écoles catholiques d’Edmonton depuis l’année scolaire 2021-2022. Cet enseignement est requis dans les classes de troisième et quatrième année depuis la rentrée scolaire.

La porte-parole du conseil scolaire des écoles catholiques d’Edmonton, Christine Meadows, dit que sa direction vient d’apprendre que la publication des livres éducatifs avait été interrompue.

Comme pour tous nos programmes d'études, la disponibilité des ressources change souvent, ce qui nécessite un examen continu et une prise de décision pour les années suivantes , écrit-elle dans un courriel.

Demande d’un retrait immédiat

Le président du syndicat des enseignants des écoles catholiques d’Edmonton, Ron Zacharko, dit que maintenant que la publication des livres est interrompue, leur utilisation dans les écoles doit être reconsidérée.

Selon Tonya Callaghan, professeure adjointe en éducation à l’Université de l’Alberta, ces livres devraient être immédiatement retirés des écoles, car elle trouve leur contenu dangereux.

Elle ajoute que le fait de nier l’existence des transgenres et des personnes non binaires peut conduire à des problèmes de santé mentale, à des comportements d'autodestruction et au suicide. On dit à ces jeunes qu'ils ne comptent pas , dit-elle.

Les parents veulent une éducation catholique

Le matériel éducatif est choisi par un comité consultatif dont les membres travaillent pour les diocèses de la province, l’association des conseillers scolaires catholiques et le conseil des surintendants des écoles catholiques.

Les parents qui choisissent l'enseignement catholique s'attendent à ce que le programme sur la vie familiale reflète une vision catholique de la vie humaine, de la sexualité, du mariage et de la famille , affirment ces organisations dans une déclaration écrite conjointe.

Tonya Callaghan rappelle que l’orientation et l’identité de genre ne sont pas un choix et que de nombreux enfants n’ont également pas choisi de fréquenter une école catholique.

Par ailleurs, Emily Peckham, attachée de presse du ministère albertain de l'Éducation, écrit dans un courriel que le gouvernement n'a ni recommandé ni approuvé l’usage de la série de livres Fully Alive dans les classes.

Avec des informations de Janet French