Une chaise des générations s’invite à la table du conseil municipal de Trois-Rivières

La co-porte-parole du collectif Mères au front en Mauricie, Annie Provencher, croit qu'il est primordial de rappeler aux élus l’importance des dossiers environnementaux et leurs conséquences sur les générations à venir de toutes les façons possibles.

Le symbole derrière la chaise, c’est comme un phare pour nos élus, pour aider nos élus à garder le cap sur nos questions liées à la préservation de la biodiversité, la réduction des gaz à effet de serre, la prévention de la pollution et tous les thèmes environnementaux qui nous concernent actuellement , explique-t-elle.

Le collectif souhaiterait idéalement remettre la chaise au début de la séance publique, mais de l’aveu même de la co-porte-parole, personne à l’hôtel de ville ne s’est encore formellement engagé à lui faire une place dans la salle du conseil.

Jeunes et moins jeunes ont participé à décorer la chaise des générations, une initiative du collectif Mères au front organisée samedi. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Le groupe citoyen avait organisé une activité samedi afin de couvrir de dessins d’enfants et de couleurs vives, ce qui est devenu la chaise des générations.

Selon Mères au front, le projet de développement qui aurait un impact irréversible sur les milieux humides n’est pas le seul élément qui motive la campagne de sensibilisation.

On ne prétend pas avoir toutes les solutions, mais on veut engager une discussion. On a l’impression que ce qui est proposé par la Ville de Trois-Rivières ne tient pas compte des nouvelles façons de faire. On dirait qu'il n’y a que ce projet-là et qu’on n’a pas trop cherché à faire autrement , affirme-t-elle.

Les membres du collectif comptent suivre l'évolution du projet de près. On n’a pas vraiment discuté avec des élus. De notre côté, on attend de voir la nouvelle mouture du projet du maire. On est très curieux de voir ce qui s’en vient là-dessus , avoue-t-elle.

D'après l'entrevue réalisée à l'émission Toujours le matin