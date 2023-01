Les plateformes tierces utilisant Twitter mises à l’arrêt

Partagez via Courriel (Fenêtre modale)

Tweetbot, Twitterrific et d’autres plateformes tierces utilisant Twitter ne fonctionnent plus depuis le 12 janvier et n’ont reçu aucune communication officielle du réseau social annonçant un débranchement, selon ce que rapportent plusieurs médias américains.

Les applications tierces sont des logiciels connectés aux données et aux fonctionnalités d’un autre logiciel, mais qui utilisent leur propre interface et ajoutent parfois d’autres outils. Tweetbot, Fenix, Echofon, Albatross et Twitterrific, par exemple, permettent de consulter le fil Twitter sans passer par le logiciel de l’entreprise. Mais depuis le 12 janvier au soir, les adeptes de ces outils ne parviennent plus à s’y connecter pour les utiliser. Si au départ on croyait à une simple panne, plusieurs médias évoquent maintenant une manœuvre intentionnelle de la part de Twitter, possiblement afin de ramener le trafic directement sur ses interfaces. Silence radio Le média américain The Information a eu accès à des conversations, sur le logiciel Slack, de membres du personnel de Twitter, dont le message d’un ingénieur dans un canal sur les interruptions de service qui affirmait que les suspensions d’applications tierces [étaient] intentionnelles . Toujours selon ce média, un chef de produit de Twitter aurait ajouté que Twitter était en train de travailler sur une communication à cet effet, mais il n’a pas fourni de date d’envoi. Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget? Des têtes dirigeantes des applications tierces disent ne pas avoir reçu de communication officielle de la part de Twitter. Paul Haddad, le cocréateur de Tweetbot, a notamment indiqué dans une publication sur Mastodon, le réseau social concurrent de Twitter, qu’il était dans le noir autant que les autres quant à la situation. Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget? Matteo Villa, qui développe l’outil Fenix – encore en fonction pour le moment sur iOS seulement – a déclaré sur Twitter qu'il envisageait de retirer son application de l'App Store par crainte qu’il ne cesse de fonctionner. « Le manque total de communication est assez insultant pour toutes les personnes qui ont travaillé sur ces applications et les utilisent tous les jours. » — Une citation de Matteo Villa Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget? Des propriétaires de ces applications tierces s’inquiètent aussi de savoir s’il sera possible d’honorer leur engagement pour les personnes qui ont souscrit l'abonnement à leurs services premiums payants. Elon Musk, le nouveau propriétaire de Twitter, n’a pas publié de gazouillis en lien avec ces problèmes. Le réseau social ne dispose plus de service de presse depuis plusieurs semaines. À lire aussi : Les applications d'Apple et de Google règnent en maîtres sur les téléphones intelligents

