Un projet éolien près de Québec menace des espèces en péril

C'est un peu surprenant qu'on n'ait pas été voir sur le registre des espèces en péril où toute l'information est disponible sur les habitats essentiels, c'est cartographié , s’insurge Alain Branchaud, biologiste et directeur général de la Société pour la nature et les parcs du Québec.

Quand on propose des projets dans l'habitat essentiel d'une espèce, un habitat qui est nécessaire à la survie, ça ne fait pas sérieux , a-t-il ajouté en entrevue à l’émission Première heure, lundi.

Afin de combler les besoins énergétiques du Québec, Hydro-Québec s’est associée aux entreprises Boralex et Énergir pour le développement du projet éolien « Des Neiges ». Les responsables prévoient l’installation de 180 à 240 éoliennes dans trois projets distincts qui seraient adjacents aux parcs éoliens existants dans la Seigneurie de Beaupré.

Selon les informations d’abord publiées par Le Devoir, les conséquences du déboisement des territoires auraient des effets néfastes pour des espèces en péril comme certaines espèces d'oiseaux, de chauves-souris et le caribou forestier.

Modification des habitats

La grive de Bicknell est un oiseau nicheur migrateur qui fait l’objet d’un statut particulier. Le projet pourrait avoir un impact sur son habitat naturel, selon l’Étude réalisée par PESCA Environnement et déposée au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

L'habitat essentiel de cette espèce est désigné dans un des secteurs, et on comprend mal comment les promoteurs et ceux à qui on confie la responsabilité de faire des études d'impact n'ont même pas consulté les cartes qui sont publiquement disponibles , raconte Alain Branchaud.

L’étude soutient que le déboisement nécessaire à la construction du parc éolien pourrait contribuer à modifier l’habitat de la grive de Bicknell et avoir un effet négatif sur sa présence, du moins sur une courte période.

La coupe d'arbres constituerait une perte de gîtes pour les chauves-souris, une espèce connaissant un déclin de population depuis les dernières années. Selon l'une des études, ces mammifères sont d'une grande importance économique et écologique pour les domaines de l'agriculture et de la foresterie, en raison de leur capacité à contrôler les populations d'insectes.

Dans le cas du caribou forestier, le plus grand impact sera associé à la construction de chemins d'accès qui vont mener aux infrastructures. Alain Branchaud soutient qu’il faudra envisager des habitats suffisamment grands pour éviter les conséquences néfastes sur cet animal.

« C'est une espèce extrêmement vulnérable aux dérangements. » — Une citation de Alain Branchaud, biologiste et directeur général de la Société pour la nature et les parcs du Québec

Certaines études ont montré qu'il y avait des impacts jusqu'à 10 kilomètres des infrastructures. Donc, si on veut avoir des populations en santé et qu'on veut sortir éventuellement ces individus-là des enclos, il faut prévoir et protéger des habitats , ajoute le biologiste.

Une vision d’ensemble

Selon Alain Branchaud, le problème est plus large. Il est d'avis que le Québec devra amorcer une réflexion sur ce qu’est sa vision d’avenir.

Est-ce qu'on veut devenir la grande batterie de l'Amérique du Nord? Est-ce qu'on veut avoir une démographie au Québec de 50 millions de Québécois? Si on se projette dans l'avenir, puis qu'on veut toujours être plus gros, on n’en sortira pas, l’impact cumulatif sur la biodiversité et sur les écosystèmes du territoire va être dramatique , craint-il.

« Il faut maintenant passer de la parole aux actes et réfléchir pour peut-être devenir un modèle pour le reste du monde. » — Une citation de Alain Branchaud, biologiste et directeur général de la Société pour la nature et les parcs du Québec

