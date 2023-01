De nouvelles règles encadrent les 5 à 8 à l’UdeS

L'Université, les différentes associations étudiantes, le service de sécurité et l'organisme Élixir se sont entre autres mobilisés pour déterminer les nouvelles mesures à mettre en place pour éviter les débordements et sensibiliser les étudiants à la consommation responsable.

Cela s'est fait dans un esprit d'éducation et de responsabilisation , explique la secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante à l'Université de Sherbrooke, Jocelyne Faucher.

Parmi celles-ci, les étudiants responsables du service d'alcool devront suivre une formation mise sur pied par Éduc'Alcool et l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Elle renseigne sur les responsabilités qui viennent avec un permis d'alcool et qui permettent de dépister, de gérer les personnes qui boivent trop , explique Jocelyne Faucher.

La secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante à l'Université de Sherbrooke, Jocelyne Faucher. Photo : Radio-Canada

Une meilleure gestion des capacités des salles et de l'accès aux personnes qui ne vont pas à l'université sera aussi effectuée. De plus, le nombre de points de vente et de serveurs sera ajusté chaque fois en fonction de l'ampleur de l'événement, pour trouver un juste équilibre pour éviter une surconsommation , souligne la vice-rectrice.

Finalement, de l'eau, des boissons non alcoolisées et de la nourriture devront être offertes lors de ces soirées, et les personnes déjà intoxiquées n'y seront pas admises.

« Ce sera réévalué sur une base périodique pour voir, constater s'il y a de nouveaux défis et comment on s'ajuste. Il va y avoir un suivi serré qui va se faire pour s'ajuster si dans un secteur, il y a plus de difficultés à implanter une mesure. » — Une citation de Jocelyne Faucher, vice-rectrice à la vie étudiante