Le nombre d’immigrants traversant illégalement vers les États-Unis continue d’augmenter

Le nombre de personnes passant à pied la frontière canado-américaine au Manitoba est en augmentation, selon des documents judiciaires du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis. Il y a un an, en janvier 2022, une famille originaire de l'Inde est morte de froid en tentant de passer cette frontière.

Des documents judiciaires révèlent les détails des opérations de trafic humain impliquant des migrants qui utilisent le Canada comme escale pour se rendre illégalement aux États-Unis.

Depuis la mort tragique de membres de la famille indienne Patel,  (Nouvelle fenêtre) les incidents mensuels de l'autre côté de la frontière internationale du Manitoba sont passés de huit à 30 entre les mois de janvier et de novembre 2022, selon les données du Service des douanes américain.

Ce chiffre est similaire à celui observé avant la pandémie de COVID-19. Ce qui a changé, c'est la provenance des des migrants.

Du Mexique au Canada pour traverser aux États-Unis

En effet, une proportion croissante des personnes qui tentent de traverser illégalement la frontière provient désormais du Mexique. En novembre, les Mexicains représentaient près des trois quarts des incidents survenus dans le secteur de Grand Forks, au Dakota du Nord.

Le nombre de Mexicains traversant le Canada pour demander l’asile aux États-Unis a grimpé récemment. Les statistiques montrent que la majorité de ces demandes sont rejetées.

Dans deux affaires récentes impliquant des migrants mexicains entrant à pied au Dakota du Nord, les autorités ont découvert les passeurs présumés avant la fin de leur voyage.

Selon l’organisme La Resistencia qui travaille avec les migrants détenus dans l'État de Washington, l'augmentation du nombre de Mexicains traversant la frontière nord des États-Unis pourrait être due à plusieurs raisons.

Pour l'organisatrice communautaire Maru Mora Villalpando, il n'est pas surprenant que les Mexicains tentent d'entrer aux États-Unis par la frontière canado-américaine. Photo : Associated Press / Ted S. Warren

L'organisatrice communautaire Maru Mora Villalpando explique que le renforcement des mesures de sécurité le long de la frontière sud du pays, ainsi que le système sévère de détention pour ceux qui sont pris en train de tenter de traverser, pousse maintenant ces immigrants à opter pour d’autres moyens.

« La frontière mexicaine avec les États-Unis est militarisée depuis des décennies maintenant. Je ne suis pas surprise que les gens essaient d'autres moyens d'arriver aux États-Unis. » — Une citation de Maru Mora Villalpando, de l’organisme communautaire La Resistencia

Ces changements ont rendu plus difficile le passage de certaines parties de la frontière sud. Cela oblige les gens à traverser dans des parties dangereuses du désert, ou à tenter leur chance au nord , précise-t-elle.

Des personnes désespérées d'entrer aux États-Unis

Depuis 2016, les voyageurs mexicains qui viennent au Canada ne sont plus obligés d’obtenir un visa. Cela pourrait aussi expliquer l'augmentation des passages de la frontière canado-américaine, selon l'agente de patrouille intérimaire dans le Dakota du Nord, Kathryn Siemer.

Je pense que nous voyons encore certaines des répercussions [de cette décision], puisqu'il est plus facile de prendre l'avion au Canada puis de passer aux États-Unis que de franchir la frontière qui sépare le Mexique des États-Unis, indique Mme Siemer.

Le 17 novembre, deux personnes suspectée d'être des passeurs ont été arrêtées avant d'avoir pu rencontré les migrants à qui ils auraient fait passer la frontière, selon les accusations. Le camion d'un des passeurs s'est pris dans la neige aux environs de Cavalier, dans le Dakota du Nord, près de la frontière.

Cette histoire rappelle celle de la famille Patel, sauf que cette fois-ci, quelqu'un a décidé d'appeler à l'aide. L'agent qui est venu à leur rencontre a découvert 9 personnes en situation illégale.

Matthew Dearth est l'avocat d'un de ces passeurs. Il pense que de plus en plus de gens sont suffisament désespérés pour tenter de franchir la frontière, au risque d'être pris et accusés. Ces personnes feront tout ce qu'elles peuvent pour entrer aux États-Unis, où elles ont de la famille et se sentiront en sécurité , explique-t-il.

Neuf migrants tentent d'entrer par un cimetière en décembre

Le cimetière de Park Center, dans le Dakota du Nord, a aussi récemment été le site d'une autre activité d'entrée illégale.

Le cimetière est entouré de pins et visible à des kilomètres lorsque la météo le permet. Il est loin de toute ferme ou maison du côté américain, et les ruisseaux voisins serpentent à travers les champs des agriculteurs. Photo : Radio-Canada / Karen Pauls

Des agents américains ont déclaré que dans la nuit du 2 décembre 2022, ils ont vu un véhicule s'arrêter du côté canadien. Un groupe en est sorti et a marché vers le cimetière, puis est monté dans un camion.

Quand les agents ont arrêté le camion, l'une des personnes à l'intérieur – accusée plus tard d'être un passeur – en est sortie et s'est enfuie. Elle a ensuite été retrouvée cachée dans un fossé voisin rempli d'herbe et de neige.

Deux passeurs ont été appréhendés et ont plaidé coupable.

Les neuf personnes présentes dans le camion, y compris les deux passeurs, ont admis par la suite être des citoyens mexicains en situation irrégulière aux États-Unis.

Avec les informations de Caitlyn Gowriluk et Karen Pauls