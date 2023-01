L’accès rapide aux soins primaires diminue au N.-B., malgré des médecins plus nombreux

Selon ce rapport, environ 90 % des Néo-Brunswickois ont un fournisseur de soins de santé primaires, que ce soit un médecin de famille ou une infirmière praticienne.

Cette moyenne cache des disparités au sein de la province. Les résidents du nord-ouest et du centre ont moins de fournisseurs de soins primaires que les autres régions en moyenne.

Ce qui place le Nouveau-Brunswick au deuxième rang national quant au ratio de médecins de famille par population, derrière la Nouvelle-Écosse. Dans la province, il y a 13,7 médecins pour 10 000 habitants.

Là encore, il existe des contrastes selon le lieu de résidence. Ce taux est le plus haut dans le Restigouche (18,6 par 10 000 habitants) et le plus bas dans la région de Saint-Jean-Sussex (10,0 par 10 000 habitants.)

Les patients peinent à avoir des rendez-vous rapidement

Le nombre de médecins de famille ne fait qu’augmenter depuis 2016, passant de 12,6 pour 10 000 habitants à 13,7 pour 10 000 résidents en 2020.

Pourtant, la population peine à se faire soigner rapidement.

Le problème, c’est d’être capable d’avoir accès aux soins en temps opportun. Si les gens arrivent à avoir un rendez-vous en cinq jours ou moins, ils vont attendre. Pour plusieurs, c’est beaucoup plus long que cela, on parle de plusieurs semaines pour avoir un rendez-vous , explique Stéphane Robichaud, directeur général du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick.

Stéphane Robichaud estime qu'il faut repenser la manière dont les médecins de famille travaillent. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

En moyenne dans la province, un citoyen sur deux parvient à avoir un rendez-vous avec son médecin de famille dans les cinq jours ou moins.

Pour M. Robichaud, ces délais dans l’accès aux soins primaires sont l’une des causes de l’encombrement des urgences.

Les cliniques après-heures ne sont pas la solution

Il explique également qu’il faut changer le modèle des systèmes de soins primaires. Avec le vieillissement de la population dans la province, beaucoup de gens ont besoin de voir régulièrement quelqu’un, mais ça n’a pas nécessairement besoin d’être un médecin de famille , estime Stéphane Robichaud.

Le directeur général du Conseil de la santé estime qu’il faut changer la façon dont les médecins travaillent, soit de viser un travail d'équipe.

Il pointe également du doigt les cliniques sans rendez-vous parfois perçues comme la solution pour résoudre les failles du système de santé. Finalement, il estime qu’elles n’ont rien du remède miracle.

Ce qu’on voit avec le temps, c’est que ces cliniques-là, ce sont des médecins de famille qui vont y passer des heures, donc quand ils sont là, ils ne sont pas dans leurs bureaux , souligne M. Robichaud.

Pour lui, il faudrait plutôt identifier les besoins par régions et adapter le modèle à chaque situation locale.

Avec des informations de La matinale d'Ici Acadie et de Margaux Tertre