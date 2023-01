Importante saisie de drogue dans Les Basques

Selon la Sûreté du Québec (SQ), Samuel Caron était à bord de son véhicule sur l’autoroute 85 près de Rivière-du-Loup lorsqu’il a été arrêté.

Les autorités indiquent qu’elles ont mené des perquisitions dans le véhicule du suspect ainsi qu’à son domicile, à Saint-Jean-de-Dieu.

Les policiers ont saisi au total près de 12 000 comprimés de méthamphétamine, environ 1 kg de cocaïne, divers médicaments sous ordonnance ainsi que différents objets servant à la revente de stupéfiants.

L’homme a comparu jeudi par visioconférence et a été placé en détention jusqu’à son retour, lundi, devant le tribunal de Rivière-du-Loup. Il doit faire face à des accusations de trafic, de recel et de possession de méthamphétamine et de cocaïne en vue d'en faire le trafic.