La SANB demande l’appui du Québec dans le dossier des droits linguistiques au N.-B.

Les relations entre la SANB et le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, sont tendues. Professionnellement, la relation n’est plus là, on ne va plus le rencontrer , affirme le président de la SANB, Alexandre Cédric Doucet.

Celui-ci ajoute que depuis 2020, la SANB a rencontré le premier ministre Higgs à sept reprises pour discuter entre autres du dossier des langues officielles dans la province et des avantages du bilinguisme.

Ça rien donné du tout. Donc nous autres, on va travailler avec les gens qui veulent travailler avec nous et qui veulent travailler sur ces dossiers-là , explique M. Doucet.

Le président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, Alexandre Cédric Doucet, demande l'appui du gouvernement du Québec dans le dossier des droits linguistiques au N.-B., afin de faire pression sur le gouvernement Higgs. Photo : Radio-Canada

La SANB tend donc la main au gouvernement du Québec. Alexandre Cédric Doucet affirme que François Legault s’intéresse à la défense du français hors Québec depuis son arrivée au pouvoir. Le Nouveau-Brunswick, la seule province officiellement bilingue, est le meilleur exemple pour le faire, ajoute M. Doucet.

« À ce moment ici, on cherche le plus d’alliés possible. » — Une citation de Alexandre Cédric Doucet, président de la SANB

Avec M. Higgs, on n’a aucune circonscription acadienne et francophone à l’intérieur du gouvernement, notre marge de manœuvre est très petite. Si on peut avoir de l’aide au niveau du gouvernement du Québec ou même du fédéral ça serait très apprécié , précise le président de la SANB.

Avenir politique de Higgs : une décision très attendue

Au cours des prochaines semaines, le premier ministre Blaine Higgs devrait décider s’il compte briguer ou non un autre mandat aux prochaines élections provinciales. Toutefois, cette annonce pourrait se faire attendre, a précisé le premier ministre en décembre dernier, expliquant qu’il allait prendre le temps de prendre cette décision avec sa famille.

On compte les journées sur le calendrier , lance Alexandre Cédric-Doucet, en précisant que la décision de l’avenir politique de Blaine Higgs est attendue avec impatience.

D’ici là, l’heure est à réunir les forces, d’où la demande d’appui au gouvernement Legault.

Depuis le mois de novembre, notre téléphone sonne au niveau de certains membres du cabinet ministériel qu’on est surpris, et même des unilingues anglophones , dit le président de la SANB.

Avec des informations du Téléjournal Acadie