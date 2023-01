Carrefour 40-55 : le conseiller Dany Carpentier veut une consultation publique

Le représentant du district de La-Vérendrye compte demander aux élus mardi, lors de la séance du conseil municipal, d'adopter une résolution afin de concrétiser la tenue d'une consultation publique.

« On ne parle pas d’une dérogation mineure : c’est énorme pour la Ville ce développement et sur le plan de la symbolique, c’est énorme aussi. Peu importe le résultat, la démarche va laisser une trace. » — Une citation de Dany Carpentier, conseiller municipal du district de La-Vérendrye

Dans une lettre ouverte publiée dans Le Nouvelliste samedi, le représentant du district de La-Vérendrye affirme qu'il est d’avis que la population devrait être consultée avant que la Ville de Trois-Rivières aille de l’avant, tant ce projet demeure controversé et polarisant, dit-il, puisqu’il traite de la préservation de milieux humides.

En entrevue à l'émission Toujours le matin lundi, Dany Carpentier a déclaré qu'il voterait contre le projet d’agrandissement du Carrefour 40-55 s’il devait se prononcer sur le sujet immédiatement. Il affirme avoir des préoccupations et des questions .

À lire aussi : Des Trifluviens demandent l’abandon du projet Carrefour 40-55

L’élu souhaite que la Ville pousse sa réflexion plus loin en se penchant, entre autres, sur des études traitant de la préservation des milieux humides, notamment des tourbières.

On doit parler de l’avenir du développement industriel. Lévis le fait, Sherbrooke et Gatineau aussi. Je crois que c’est à notre tour d’y penser, dans un sens plus large , explique M. Carpentier.

Je veux qu’on réfléchisse mieux. Je me questionne entre autres sur toute la zone au nord du Carrefour. Pour les prochaines années, on veut être rassurés, on veut voir notre ville évoluer selon des valeurs de notre époque , conclut M. Carpentier.

Par ailleurs, une mobilisation est prévue mardi soir à l'extérieur de l'hôtel de ville de Trois-Rivières, en marge de la séance du conseil municipal.