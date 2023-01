L’exploitation de l’hélium suscite à nouveau l’intérêt en Alberta

L’entreprise Global Helium, qui a déjà plusieurs permis d’exploration en Saskatchewan et au Montana, aux États-Unis, vient d’acquérir le droit d’explorer plus de 8000 hectares de terrain dans le sud de l’Alberta.

Selon le président du conseil d’administration de l’entreprise, Brad Nichol, de l'hélium est déjà présent dans la zone à un taux de concentration et à un débit qui rendent son exploitation rentable.

Nous pensons qu’il y a un potentiel inexploité en Alberta et nous allons le poursuivre activement , souligne-t-il.

La compagnie n’est pas seule sur les rangs. Une demi-dizaine d’entreprises ont des projets d’exploration et de production d’hélium en grande majorité dans le sud-est de la province.

À 200 km à l’est de Calgary, l’entreprise Royal Helium construit une usine de purification d’hélium qui devrait entrer en service au printemps 2023.

Il y a une forme de ruée sur l’hélium de la part de sociétés d’exploration. Ces dernières années, une dizaine d’entreprises sont apparues en Saskatchewan et en Alberta , constate Andrew Davidson, le PDG de cette compagnie de Saskatoon.

« L’hélium est une vaste ressource en Alberta qui n’a jamais été vraiment exploitée. » — Une citation de Andrew Davidson, PDG de Royal Helium

Une pénurie mondiale tenace

Andrew Davidson croit que ce nouvel engouement est dû à la pénurie mondiale d’hélium causée par une production trop faible pour soutenir une demande croissante.

Les États-Unis se sont progressivement départis de leur réserve stratégique d’hélium. La vente a artificiellement déprécié le prix du gaz pendant plusieurs années et découragé l’exploitation privée de la ressource.

La Russie devait ouvrir une très grande usine pour combler le vide de production, mais des incendies ont retardé sa mise en service.

« L’hélium est vraiment sous-exploité [mondialement] depuis des années, voire des décennies. » — Une citation de Brad Nichol, président du conseil d'administration de Global Helium

La demande, elle, ne cesse de s’accroître, note M. Nichol. Le gaz est très utilisé dans le milieu médical pour l’imagerie à résonance magnétique, mais il est aussi de plus en plus demandé pour la fabrication de semiconducteurs et d’autres pièces de nouvelles technologies.

Le PDG de Royal Helium, Andrew Davidson, voit beaucoup de potentiel pour l'exploitation de l'hélium en Alberta. (Photo d'archives) Photo : via reuters / ROYAL HELIUM/BRIAN ZINCHUK

Cette pénurie a créé une hausse substantielle du prix de l’hélium, ce qui attire beaucoup de monde , souligne Andrew Davidson. Le prix de vente de la production de son usine en construction est de 450 $ US le millier de pieds cubes, un prix très, très élevé et pourtant en dessous du marché , dit-il.

Il estime que, si la production était prête aujourd’hui, elle pourrait se vendre plus du double.

La Saskatchewan, plus attractive depuis toujours

Ce n'est toutefois pas la première fois que des exploitants s'intéressent aux réserves albertaines. Par le passé, ce n'est toutefois pas l’Alberta qui a été la terre de choix des investisseurs en hélium, mais plutôt la Saskatchewan. D’un point de vue géologique, il est prouvé que la Saskatchewan a des concentrations du gaz noble plus importantes, et la province s’est dotée d’incitatifs pour attirer des exploitants.

On peut aussi louer de très vastes sections de terrain à un très faible coût , explique Brad Nichol. En Alberta, au contraire, dit-il, une entreprise d’hélium entrait en compétition avec des entreprises de gaz naturel et de pétrole conventionnel pour de plus petites sections de terres.

Les entreprises ont surtout exploré l'hélium en Saskatchewan comme sur cette installation de l'entreprise Royal Helium. (Photo d'archives) Photo : via reuters / ROYAL HELIUM/BRIAN ZINCHUK

En 2020, le gouvernement albertain s’est doté d’un système de redevances pour l’hélium, ce qui l'a rendu compétitif par rapport à celui de la Saskatchewan.

Nous n’avons pas encore beaucoup de joueurs dans le domaine, mais dès que nous encourageons l’investissement, nous contribuons à mettre en valeur notre histoire énergétique. Cela montre aux gens à l’extérieur de l’Alberta que nous avons beaucoup à offrir , se félicite la ministre du Commerce, de l’Immigration et du Multiculturalisme, Rajan Sawhney.

Du potentiel, mais des obstacles

Brad Nichol précise toutefois qu’il ne s’agit pas d’une industrie facile. L’hélium est souvent piégé en profondeur, ce qui nécessite des forages plus coûteux que ceux de gaz naturel, par exemple.

Il ajoute que l’accès à des capitaux importants à long terme est aussi un obstacle pour de nombreuses entreprises débutantes.

L’Agence de réglementation de l'énergie de l’Alberta projette ainsi que le nombre de forages pourrait passer de seulement 2 puits actifs en 2021 à 31 en 2031. L’augmentation est là, mais le total est bien loin des plus de 5000 puits de gaz et de pétrole forés dans la province l'année dernière.

Brad Nichol espère toutefois que la pénurie d’hélium mettra en lumière le potentiel de cette industrie.