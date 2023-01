110 chandelles pour la Chambre de commerce de Matane

C'est l'homme d'affaires originaire de Rimouski Louis-Joseph Levasseur qui a été le premier président de l'organisme fondé le 2 avril 1913.

Il a notamment dirigé un magasin général au centre de la municipalité. Donc cet homme-là est devenu très riche, est devenu très prospère et s’est impliqué dans le développement de Matane , souligne l'historien et président de la Société d’histoire et de généalogie de la région de Matane, Louis Audet.

Louis-Joseph Levasseur a dirigé le magasin général situé au bout du pont. Le commerce a été fondé en 1872. Photo : Société d'histoire et de généalogie de Matane

Les débuts de la Chambre de commerce ont été difficiles. Quelques mois après sa création, il y a eu une pause d’une dizaine d’années, forcée par la Première Guerre mondiale.

Par la suite, les activités s’enchaînent.

Une des premières actions concerne la Compagnie de téléphone nationale. Les gens d'affaires veulent obtenir un service la nuit et le dimanche.

Au fil des ans, l'organisme multiplie les prises de position auprès des gouvernements sur des dossiers régionaux.

« Ils s’étaient donné pour mandat de faire des interventions auprès du gouvernement, auprès des autorités politiques pour développer les infrastructures que ce soit le chemin de fer, que ce soit le port de mer que ce soit les axes routiers. » — Une citation de Louis Audet, historien et président de la Société d’histoire et de généalogie de la région de Matane

Au fil des ans, l'organisme multiplie les prises de position auprès des gouvernements sur des dossiers régionaux, notamment en ce qui a trait à l'exploitation de la forêt. (Archives de la Société d’histoire et de généalogie de la région de Matane) Photo : Société d'histoire et de généalogie de Matane

J’étais le seul qui parlait anglais quand on a eu à négocier avec les ministres à Ottawa , se rappelle l’homme d’affaires François Rioux, qui a fait partie de la cinquantaine de personnes qui a présidé l’organisme en plus d’un siècle.

Il se souvient des combats qu’il a menés pour l’implantation de l’usine à papier Donohue. Ça a été une période de ma vie vraiment intense, mais honnêtement quand Pierre Péladeau [NDLR : en compagnie du premier ministre du Québec Robert Bourrassa] est venu pour la première pelleté de terre, ben je me suis dit : "Ben là, on l’a fait!"

Pour lui, l'organisme est toujours aussi pertinent aujourd'hui.

« C’était comme un enjeu global qui venait un peu mettre la relance de Matane parce que, souvenons-nous, les années 83, 84, 85 c’était "tough" en tabarouette ! C’était quand même 300 millions en investissement, il ne faut pas l’oublier là. » — Une citation de François Rioux, président de la Chambre de commerce de Matane de 1987 à 1989

L'homme d'affaires du Groupe Riôtel François Rioux a été président de la Chambre de commerce de 1987 à 1989. Photo : Société d'histoire et de généalogie de Matane

Aujourd’hui, la Chambre compte un peu plus de 200 membres, souligne le directeur de la Chambre de commerce - région de Matane, Denis Lévesque. Il espère multiplier ce nombre dans les prochains mois.

Le directeur de la Chambre de commerce - région de Matane, Denis Lévesque, et le président de la Société d'histoire et de généalogie de Matane, Louis Audet, discutent de l'organisme fondé le 2 avril 1913. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Le directeur souligne que l'organisme changera de nom très bientôt pour la Chambre de commerce et d'industrie de la Matanie. Ce titre représente davantage, pour lui, une volonté de défendre les enjeux des membres de toute la MRC.

Des activités seront annoncées prochainement pour souligner l'anniversaire de l'organisme.

J’ai toujours pensé en tant que jeune Matanais, il y a plusieurs années, que la Chambre de commerce était au cœur de la communauté et 110 ans après j’y crois encore. Il faut comme tout organisme ou entreprise évoluer, avancer, aller vers d’autres avenues.

Les armoiries de la Chambre de commerce de Matane qui apparaît dans une revue soulignant les 50 ans de l'organisme. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

La plus vieille chambre de commerce de la province est celle de Québec qui a été fondée en 1809.