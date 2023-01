Le compte-à-rebours est commencé pour les locations à court terme à Charlottetown

Le conseil municipal de Charlottetown a adopté, en février 2022, une nouvelle réglementation encadrant les locations de courte durée. Le délai de grâce d'un an laissé aux propriétaires pour s'adapter se termine à la fin du mois de mars, mais les règles précises entourant l'octroi des permis et les mesures de vérification sont toujours inconnues.

Les défenseurs du logement abordable espèrent que les changements prévus pour le 28 mars apporteront un soulagement au marché locatif à long terme de Charlottetown, où le taux d'inoccupation est bas et les loyers sont élevés.

Ce que nous espérons vraiment voir, c'est une application proactive, dans l'octroi de permis et l'application de la loi , affirme Cory Pater, volontaire dans l'association PEI Fight for affordable housing.

Des vérifications fréquentes

C'est un type d'entreprise où pour avoir des clients, il faut faire de la publicité, il faut le faire savoir. Donc, vous pourriez avoir quelqu'un qui regarde les listes de ces locations à court terme et qui fait le tour pour s'assurer que tout est conforme , poursuit le militant.

Selon le texte voté en février 2022, seules les résidences principales peuvent désormais être louées pour une courte période. Des chambres à l’intérieur d’une maison peuvent aussi être offertes en location, à condition que le propriétaire soit présent durant toute la durée de la location.

Cory Pater, bénévole au sein de l'association PEI Fight for affordable housing, souhaite que les logements locatifs à court terme finissent par revenir sur le marché à long terme. Photo : Radio-Canada / Sheehan Desjardins

Un propriétaire à Charlottetown ne peut donc pas louer à court terme une résidence secondaire ou un immeuble avec de multiples appartements.

Cory Pater estime qu'il est possible que certains propriétaires ne soient pas au courant de ces nouveautés. Il souhaite donc que la ville explique mieux ces changements et en fasse la promotion.

« Je pense qu'ils ont l'obligation d'informer les propriétaires de ce changement et d'être proactifs en matière d'éducation. » — Une citation de Cory Pater, PEI Fight for afordable housing

Des propriétaires prennent déjà des réservations pour l'été

Alana Jankov, adjointe au maire responsable de la planification, a déclaré par communiqué que des employés étaient actuellement en train de rédiger les nouveaux règlements pour les permis et les mesures de vérification.

Selon la maire adjointe Alanna Jankov, le personnel municipal est en train de rédiger les nouveaux règlements concernant l'octroi des permis pour opérer une location à court terme, ainsi que ceux concernant les mesures de vérification. Photo : Radio-Canada / Tharsha Ravichakaravarthy

Des propriétaires et gestionnaires immobiliers sont loin d'être résignés à la nouvelle façon de faire. Certains, bien qu'informés des restrictions, prennent déjà des réservations pour l'été 2023, comme Philip McInnis.

Propriétaire d'une location à court terme depuis environ 10 ans, il loue les deux côtés de son duplex à Charlottetown lorsqu'il se rend à son chalet.

Je suppose, parce que c'est un seul toit, que ça devrait aller , espère-t-il.

D'autres, comme Dico Reijers, qui loue une propriété qui n'est pas sa résidence principale, ne s'attendent pas à ce que de nouvelles règles soient en place cet été. Je n'ai rien entendu , affirme-t-il, tout en confiant qu'il prend déjà des réservations pour la saison estivale.

Des craintes pour l'économie insulaire

Insatisfait de la nouvelle réglementation, Philip McInnis craint un impact économique négatif sur l'ensemble des commerces de la capitale.

J'ai l'impression que la ville va perdre beaucoup d'argent, à travers les restaurants, les divertissements et les magasins , explique-t-il.

Selon lui, les immeubles locatifs à court terme à Charlottetown sont généralement des emplacements haut de gamme et qu'ils ne seraient pas des logements abordables s'ils devenaient disponibles sur le marché à long terme.

Leslie Beck partage cet avis. Elle gère un certain nombre de locations à court terme pour le compte de propriétaires et croit que le changement à venir ne rendra pas le logement plus abordable.

Leslie Beck, qui gère plusieurs propriétés de location à court terme à Charlottetown au nom de leurs propriétaires, a déclaré que les hôtels seront parmi ceux qui bénéficieront des nouvelles règles, car les visiteurs auront moins d'options à court terme. Photo : CBC / Sara Fraser

Ces règles mettront une douzaine ou plus de maisons de 600 000 $ à 1 000 000 $ et plus sur le marché immobilier. Quiconque cherche à acheter une maison dans cette gamme de prix bénéficiera de ces règles , affirme-t-elle par courriel.

« La disponibilité de logements abordables, malheureusement, n'augmentera pas. » — Une citation de Leslie Beck

Pour Leslie Beck, la décision de la ville aura un impact très négatif sur les citoyens de Charlottetown et sur l'île dans son ensemble .

Dico Reijers, quant à lui, comprend l'idée derrière la réglementation du marché. C'est probablement une bonne idée de le réglementer dans une certaine mesure. Vous ne voulez pas qu'un immeuble de 12 appartements au centre-ville transformé en hôtel. Je pense que c'est ridicule , déclare-t-il.

Cependant, il considère que les locations à court terme permettent aux personnes qui ont effectué d'importantes rénovations de récupérer leur argent, et espère qu'il y aura de la flexibilité dans l'application de la nouvelle loi.

Philip McInnis espère aussi que les règles pourront encore être légèrement modifiées avant que le changement ne se produise.

Afin d'obtenir un permis de tourisme de la part de la province, il doit d'abord obtenir celui de la ville, une exigence confirmée par le gouvernement insulaire.

Nous sommes à la mi-janvier. Quand allons-nous obtenir notre permis de la ville? , s'interroge-t-il.

Avec les informations de Laura Meader, de CBC