La clientèle vieillissante est le véritable défi des urgences, selon le Dr Benoît Heppell

« On en est au même point qu'il y a 35 ans ». Le médecin de famille sherbrookois Benoît Heppell tempère les propos du ministre de la Santé Christian Dubé qui affirmait dimanche que la situation s'améliore dans les urgences du Québec.

Lors de son passage à l'émission Tout le monde en parle, le ministre a rappelé que 400 000 patients ont été pris en charge par des médecins depuis le printemps dernier, et que le guichet d'accès à la première ligne (GAP) offre une option pour les patients sans médecin de famille. Selon lui, ces deux mesures permettent aux patients d'accéder à des soins sans devoir passer par l'urgence.

En entrevue à Par ici l'info, le Dr Heppell admet que le guichet d'accès à la première ligne aide à désengorger en partie les urgences. Le GAP est la solution à la salle d'attente , soutient-il. Néanmoins, il ne répond pas aux besoins de la majorité de la clientèle qui s'y rend, soit celle qui nécessite des traitements importants ou une hospitalisation.

Ceux qui sont couchés sur des civières, qu'on calcule dans le fameux pourcentage d'occupation, ce ne sont pas eux qu'on peut voir en première ligne , explique-t-il.

« Les grands défis, c'est la clientèle vieillissante. [Le ministre] n'a pas parlé de ça. Les patients que j'hospitalise, c'est une clientèle âgée, qu'on devrait garder à domicile. Le jour où on va investir dans nos soins à domicile [...] on va réussir à désengorger nos urgences et nos étages d'hospitalisation. » — Une citation de Dr Benoît Heppell, médecin de famille et urgentologue

Le docteur Benoît Heppell croit que de grands changements s'imposent dans le milieu de la santé. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Les opérations qui tardent contribuent à l'engorgement des urgences

Les opérations chirurgicales ont forment été réduites pendant la pandémie, ce qui a contribué à allonger fortement les listes d'attente. Encore aujourd'hui, les hôpitaux de la province tentent de rattraper le retard accumulé pendant les deux dernières années.

Benoît Happell rappelle que plusieurs des patients qui se rendent à l'urgence sont ceux qui attendent de passer sous le bistouri depuis des mois . Il y a 15 000, 20 000 personnes qui attendent une chirurgie depuis plus d'un an. Ce sont ceux qui attendent à outrance qui finissent par décompenser et se retrouver à l'urgence. Ça aussi c'est une priorité!

Le cas qu'on peut couper pour [avoir] un lit d'hôpital, ce n'est pas l'infarctus, ce n'est pas la pneumonie, ce n'est pas l'ACV, explique-t-il. C'est le gars qui attend chez lui pour une chirurgie élective et on lui dit que ça va être reporté la semaine prochaine parce qu'on n'a pas de lit.

« Tant qu'on ne libérera pas des lits en gardant des gens à domicile, la chirurgie aura des répercussions. » — Une citation de Dr Benoît Heppell, médecin de famille et urgentologue