Des projets pour attirer de nouveaux habitants dans la MRC de Caniapiscau

Selon le dernier Bulletin sociodémographique publié au début du mois de janvier par l'Institut de la statistique du Québec (ISQ), la Côte-Nord est la seule région de province où le nombre d’habitants a diminué entre le 1er juillet 2021 et le 1er juillet 2022.

En 2021-2021, les MRC de Caniapiscau, de la Haute-Côte-Nord et de Sept-Rivières sont les trois MRC nord-côtières qui ont enregistré un taux d'accroissement annuel négatif.

On a moins de familles qui viennent s'établir dans la région. Ce sont plus des couples seuls [qui viennent] , admet le préfet de la MRC de Caniapiscau et maire de Fermont, Martin St-Laurent.

Le préfet de la MRC de Caniapiscau, Martin St-Laurent, est également maire de Fermont.

Il croit notamment que la clé de la croissance démographique passe par le logement.

La difficulté de logement fait en sorte qu’on se retrouve, année après année, avec des postes qui ne sont pas pourvus, ou même avec des entreprises de services qui décident de faire du navettage (le fly-in fly out). Donc, ce n’est quand même pas évident , considère le préfet et maire de Fermont.

Martin St-Laurent souhaite voir apparaître de nouvelles unités d'habitation dans la région cette année.

On a été en appel d’offres, on sait qui est le constructeur et l’on a les prix. Tout ce qui nous reste, c’est de compléter le financement. On espère être capables de faire une annonce officielle d’ici la mi-février. On se met de la pression pour être capables d’avoir des unités pour l’été prochain , précise-t-il.

Le préfet ajoute que son administration compte multiplier les initiatives pour attirer les touristes. Cette année, on y va avec la publicité. La MRC a aussi entamé, l’an dernier, la construction du bureau touristique. On devrait terminer [la construction] au début de l’année , note-t-il

En novembre dernier, Québec avait octroyé une subvention de 1 123 344 $ à la MRC de Caniapiscau pour notamment optimiser l’offre de services de proximité.

Les entreprises peuvent justement déposer des projets qui vont dans le sens d’accueillir des familles supplémentaires. Quand les gens vont voir les publicités et les activités de notre région, ils vont peut-être avoir le goût d’essayer d'habiter dans le nord , souligne Martin St-Laurent.