Les 500 M$ consacrés au logement ne suffisent pas, disent des militants

Un organisme à but non lucratif qui aide les locataires de logements abordables sur l'île de Vancouver accueille favorablement le fonds de 500 M$ annoncé par la province jeudi , mais affirme qu'un droit de premier refus aiderait davantage.

Le fonds créé par la province a comme objectif d’aider des organismes à but non lucratif à acheter des immeubles plus vieux pour préserver les logements abordables qui s’y trouvent et éviter qu'ils soient transformés en copropriétés de luxe.

Le directeur général de l’organisme Together against poverty de Victoria, Douglas King, explique que le financement aidera, mais que les organismes devront jouer du coude avec de grands promoteurs immobiliers.

Sans avoir la priorité lorsqu’un immeuble est mis en vente, ça devient une compétition de qui sera l'acheteur le plus offrant , précise Douglas King.

Les militants pour des logements abordables demandent aux gouvernements provincial et fédéral de mettre en place un droit de premier refus pour les agences publiques et à but non lucratif, afin de leur permettre d’acheter de vieux immeubles avant les promoteurs.

Nous sommes inquiets de savoir si les organismes à but non lucratif seront capables d'acheter des immeubles , dit-il.

Ce qu’un droit de premier refus offre, surtout, c’est un peu plus de temps pour bien faire les choses et pour déposer une offre , précise Jill Atkey, de la BC Non-Profit Housing Association (BCNPHA).

Le BCNPHA est l'un des organismes qui géreront le fonds de 500 M$.

William Azaroff, le directeur général de Brightside Community Homes Foundation, un organisme qui est propriétaire et gestionnaire 20 immeubles de logements abordables à Vancouver, est également d’avis qu’un droit de premier refus serait un avantage indéniable.

Il croit par contre que certains immeubles seront tout de même accessibles aux organismes à but non lucratif, car les promoteurs immobiliers recherchent certains types d’immeubles dans des emplacements précis.

L'organisme compte recommencer à scruter le marché immobilier. Ça change la donne et maintenant nous allons regarder les immeubles en sachant qu’il y a de l’argent disponible [pour nous aider] , explique William Azaroff.

